El Casal de Catalunya inicia sus festejos de Sant Jordi

La comunidad del Casal de Catalunya de Paraná llevará adelante este jueves 23 de abril su tradicional celebración de Sant Jordi, una de las fechas más importantes del calendario cultural catalán que vincula la literatura con la entrega de rosas. El evento principal consistirá en una merienda de camaradería denominada Berenar de Sant Jordi, la cual tendrá lugar en la sede social de la institución ubicada en calle Urquiza 1225 de la capital entrerriana, en el horario de 16:30 a 18:30.

El encuentro busca reunir a socios, amigos y familias para conmemorar esta festividad que exalta la cultura y la identidad catalana en la región. Las tarjetas para participar de la merienda tienen un valor de $5.000 pesos y las reservas se reciben hasta este martes 21 inclusive a través del número 343 4065865.

Esta celebración marca el inicio de una nutrida agenda que el Casal programó para el resto del mes de abril y parte de mayo, contando con el apoyo del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya.

Tras la merienda del jueves, las actividades continuarán el viernes 24 de abril, de 16:30 a 18:00, con una propuesta denominada Punt de Coixí del Drac i la Rosa. Se trata de una demostración abierta de la técnica de encaje de bolillos, una labor artesanal tradicional, que se complementará con un café compartido en la sede de calle Urquiza.

Asimismo, la representación paranaense del Casal extenderá sus fronteras durante el fin de semana del 24 al 26 de abril para participar de la novena edición del Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades y Migrantes. Dicho evento tendrá como sedes el Centro de Convenciones Estación Belgrano y el Museo de la Constitución en la ciudad de Santa Fe, donde se realizará una presentación formal sobre el significado y la forma de celebrar Sant Jordi.

Hacia el mes de mayo, la programación se trasladará a los espacios públicos de la ciudad para compartir la tradición con toda la ciudadanía paranaense. El sábado 9 de mayo, de 10 a 13, se realizará la vigesimonovena edición de la Feria de Libros y Rosas en la Plaza Alvear, un evento que ya es un clásico de la agenda local.

Finalmente, el ciclo de actividades de este año concluirá el jueves 14 de mayo con la presentación del libro Una memoria como caldero, de la autora Silvia Álvarez, en las instalaciones de la Casa de la Cultura.