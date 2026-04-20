Claudio Robles presentará su nuevo libro sobre las prácticas de supervisión en el campo social

El autor Claudio Robles llevará adelante la presentación presencial de su más reciente obra titulada Supervisar y supervisarse. Experiencias en Trabajo Social, equipos inter y transdisciplinarios, este viernes 24 de abril a las 18:30. El encuentro tendrá lugar en el aula 3 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en calle Almirante Guillermo Brown 54 de la ciudad de Paraná.

La actividad se desarrollará bajo una modalidad híbrida, permitiendo la asistencia física al establecimiento educativo o la participación remota a través de una plataforma de videoconferencia.

El lanzamiento, impulsado por La Hendija Ediciones, busca propiciar un espacio de intercambio y reflexión conjunta sobre la supervisión como una herramienta fundamental para el sostenimiento y la transformación de las intervenciones en el ámbito de lo social.

En este nuevo material bibliográfico, Robles analiza la supervisión desde una perspectiva que trasciende lo meramente técnico o burocrático, planteándola como un espacio ético y político destinado al cuidado y al pensamiento crítico. El contenido del libro resume la trayectoria de más de veinte años del autor acompañando a diversos equipos profesionales en áreas de salud, justicia, niñez, géneros y trabajo social.

A lo largo de nueve capítulos, el texto articula fundamentos teóricos con herramientas metodológicas, nutriéndose de situaciones reales que son narradas para ilustrar las complejidades del quehacer profesional cotidiano. La obra propone que el acto de supervisar es, intrínsecamente, un proceso de supervisarse a uno mismo, lo cual exige una implicación subjetiva y una interrogación constante sobre los propios modos de accionar frente a las problemáticas sociales.

Uno de los ejes centrales que despliega la publicación es la importancia del diálogo grupal como un sostén necesario ante el desgaste que producen las instituciones y las tensiones propias del trabajo interdisciplinario. Mediante el uso de ejemplos que funcionan como viñetas de la práctica, Robles describe las supervisiones como "laboratorios de aprendizaje donde se ponen en juego las emociones y los conflictos en busca de procesos de cambio". La tesis del autor sostiene que este dispositivo es indispensable para revisar las condiciones institucionales que moldean la intervención, y ofrece una mirada que busca proteger tanto al profesional como a los destinatarios de las políticas sociales.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, estará disponible el canal virtual mediante este enlace de meet.