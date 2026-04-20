Paraguay: se postergó el inicio del juicio por contrabando contra Edgardo Kueider

El juicio por contrabando que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se postergará hasta el 1° de junio, según confiaron a Infobae fuentes tribunalicias de Paraguay. Ese día, a las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraguay indicó que la reprogramación se debió a la superposición con otro caso en curso al que se le debe dar continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario guaraní Carlos Andrés Oleñik Memmel.

Es la segunda postergación de las audiencias. La fecha original era en octubre del año pasado, pero se estaba desarrollando un juicio importante por esos días, lo cual forzó la modificación para el lunes 20 de abril de 2026.

El ex senador nacional y su ex secretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

El hecho bajo análisis es que pretendieron pasar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.

Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez al haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

El delito está tipificado en el Código Aduanero - Ley N.º 2422/2004 - y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal paraguayo.

El juicio en el país vecino es relevante para el futuro de Kueider en la Argentina. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, pidió su extradición por lavado de activos. Considera que gran parte del patrimonio del ex senador es de origen ilícito porque no se condice con sus ingresos. La Fiscalía paraguaya dio curso, pero puso la condición de que primero se realice el proceso por contrabando.

En la agenda del ex legislador, el sábado 18 estaba marcado como el día para conversar con sus abogados sobre los últimos retoques a la estrategia judicial. El encuentro debía producirse antes, pero no se concretó.

El viernes 17, los letrados que patrocinan al ex senador y a su pareja, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, hicieron una conferencia telefónica durante las primeras horas de la tarde. Ahí le avisaron de la postergación.

La reunión del sábado ya no tuvo la misma importancia de antes. Pese al paso del tiempo, la planificación del caso de la defensa no tendrá demasiadas variantes.

A trazo grueso, la estrategia de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido recogidos en Paraguay horas antes de la detención. Con los dólares a cuestas, habrían cruzado a cenar a Foz y, al regreso, se produjo el arresto.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.