Paraná: falleció "El Turquito" tras una larga pelea contra el cáncer

La muerte de Jorge Motteta, más conocido en Paraná como “el Turquito”, genera conmoción este lunes en la capital entrerriana, donde era ampliamente conocido por su actividad comercial, la venta de bebidas y su fuerte presencia en redes sociales.

El comerciante falleció durante la madrugada supo Ahora por allegados. El Turquito atravesaba desde el año pasado un largo tratamiento oncológico, según se informó en las últimas horas.

En la ciudad, Motteta se había convertido en una figura muy reconocida no solo por su trabajo, sino también por los videos que publicaba en redes, donde mostraba parte de su rutina y mantenía contacto con vecinos y clientes.

En los últimos meses, además, había compartido mensajes motivadores y contenidos con tono positivo, en medio de la situación de salud que atravesaba.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor entre personas que lo conocían y seguían su historia.

Según se indicó, sus restos serán velados este lunes a partir de las 9 en las salas de Lamperti, en Paraná.