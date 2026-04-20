Tragedia en el Rally Sudamericano: un espectador murió y varios heridos tras un despiste

Durante la última etapa del Rally Sudamericano, que se llevó a cabo en Mina Clavero, un espectador de 25 años falleció luego de que el Volkswagen Polo, manejado por Didier Arias y su copiloto Héctor Nuñez, se despistara y golpeara a tres fanáticos.

En el tramo Giulio Cesare de la competencia sudamericana de automovilismo, el auto se despistó e impactó contra los fanáticos que estaban muy cerca del camino. Además del hombre fallecido, hay dos personas heridas, una de ellas menor de edad, que ya están fuera de peligro.

Desde la organización activaron el protocolo de seguridad para intervenir lo más rápido posible a quienes habían sufrido lesiones. Además, tomaron inmediatamente la decisión de neutralizar el tramo para poder desplegar la asistencia de manera.

Comunicado de la FIA

Luego de que la noticia del trágico desenlace en Córdoba se difundiera en todo el mundo, la FIA, el máximo organismo que rige el automovilismo a nivel mundial, emitió un comunicado lamentando la muerte del joven y agradeciendo a los servicios médicos de emergencia por su rápida respuesta.

Además, en el escrito informaron que les brindarán soporte a los organizadores, al Automóvil Club Argentino y a la Codasur para llevar adelante la investigación con el fin de determinar las causas que provocaron el fatal siniestro.