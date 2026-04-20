Algo se viene, aunque nadie sepa qué exactamente

Una semana en la que el Gobierno volvió a vérselas negras, con otra por delante que amenaza ser lo mismo, invita a seguir interrogándose si las circunstancias son sólo eso o si, acaso, ya puede hablarse de una etapa.

A primera vista, continúa sobresaliendo un Manuel Adorno que -sea por sus silencios, sus reapariciones en posteos o las denuncias que lo afectan sin parar- está liquidado políticamente. Que las luchas intestinas entre La Hermana y casi todos los demás son un factor determinante. Que, como señalan desde el establishment propio y “ajeno”, ambos Milei ingresaron a un terreno ¿definitivo? de realidad paralela.

No asimilarían que hasta sus encuestadores les previenen el derrumbe de la imagen presidencial. O, más serio: ni siquiera tomarían nota de que buena parte del aparato mediático oficialista comienza a (querer) despegarse.

¿Esto es así porque estalló “lo de Adorni”? ¿Porque se acabó el discurso de la “batalla moral” contra los kukas y la casta? ¿Porque se revela que los libertaristas son idénticos a aquello que denunciaron para ganar elecciones?

¿O es así porque en la economía doméstica se acentúa un deterioro que ya no ofrece horizontes positivos?

¿Es “lo de Adorni” o es el bolsillo y las expectativas, por más retórica que parezca la pregunta?

Dato objetivo, de visión inmediata para quienes conservan inquietudes informativas.

En otra instancia de hace nada, que el Fondo Monetario le ratificara la confianza al Gobierno mediante aprobarle un nuevo desembolso de mil millones de dólares, junto con la garantía del Banco Mundial para que siga endeudándose (todo eventual), hubiera despertado un optimismo irrefrenable entre los loros oficiales. En el equipo económico. En la prepotencia de Caputo Toto, el más grande endeudador serial de la historia argentina, quien igualmente dijo que Kristalina Georgieva está “deslumbrada” con la voluntad del Gobierno. Como para no estarlo.

Ahora no pasó eso. El respaldo internacional, que en definitiva vuelve a ser únicamente la administración Trump encaminada a una -parece- derrota sublime en noviembre próximo, transcurrió sin pena ni gloria. No pudieron fanfarronear. Ya no les da para eso.

En la realidad, no en la paralela de las planillas macro (que también), el trabajo asalariado ya perdió más de 240 mil empleos en lo que va de Milei. La inflación, aun tomando en cuenta la que dibuja el Gobierno, empieza a preocupar porque no se cumple absolutamente nada de lo anunciado por el Presidente formal: ni que ya había pasado lo peor, ni que se arrancará en cero desde agosto, ni que se concretará una previsión anual ya comida por el primer trimestre del año.

Desde las usinas oficialistas y aledaños, además de los focos liberales que mantienen pensamiento crítico, circula una disputa tensionante entre Milei y el mismísimo ministro de Economía, junto a las autoridades del Banco Central que en la prehistoria iban a dinamitar.

Jorge Liotti, en su columna de este domingo en La Nación, destaca lo sucedido hace casi tres semanas en la reunión de mesa política de Casa Rosada. Caputo reconoció allí que el menú de opciones técnicas dentro del plan está agotado, luego de haber tirado toda la carne al asador. Y otro colega del mismo diario, Martín Rodríguez Yebra, apunta que a Milei “se le queman los manuales”.

El Hermano insiste -así lo afirma, mientras sigue retuiteándose con imágenes de león y viajando a Israel para defender la “causa justa” de su genocidio- con que debe profundizarse la motosierra. Toto y compañía le avisan que mejor sería aflojar en cuanto a la restricción monetaria.

En otras palabras, empiezan a salir de la estanflación, recesión, símiles, o se profundiza el riesgo de que no lleguen al año que viene con alguna perspectiva de éxito electoral.

La oposición recién comienza a desperezarse, es cierto, pero en lo que falta hasta votar es presumible que habrá de levantarse así sea a los tumbos y tapándose la nariz. La impulsará, más allá de sus internas exasperantes, una temperatura social que va in crescendo desde las minorías intensas.

Una de ellas es la que se mueve alrededor del ámbito educativo, que en verdad es algo más que “apenas” aguda.

Argentina tiene una tradición enorme y emocionante en ese plano. En la reforma universitaria de hace más de un siglo. En las luchas de los docentes que redundaron en la Carpa Blanca hace menos de 30 años durante más de mil días, para empezar a derruir al menemato. En estudiantes secundarios y franjas más jóvenes que ya no son, casi exclusivamente, los salidos individualistas de la pandemia.

Hace unas horas venció el plazo para que el Gobierno acate la ley de Financiamiento Universitario. No le restan cartuchos aptos para seguir ignorándola. Este jueves se cumplirán dos años desde que se llevó la sorpresa de una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerden, en defensa de la Universidad pública.

Esas cosas de los argentinos, que son de las que quedan en pie para sentirse orgullosos de serlo.

Es atractivo y desafiante lo dicho por el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, reproducido el viernes en la muy buena nota de Celeste del Bianco, en Página/12, acerca del tiempo de descuento en que entró el Gobierno para que pague de una vez lo que les debe a las casas de altos estudios.

Anselmo Torres advierte sobre la gravedad institucional que tiene la postura de Casa Rosada. Lo de “institucional” no le importa mayormente a nadie, porque es un término cuyos alcances no significan nada en los padecimientos cotidianos de las mayorías. Sin embargo, es diferente en su probable proyección política.

Como bien señala, acá hay algo muy profundo. Se trata del sistema democrático y republicano mismo, porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución para decidir qué ley aplicar y cuál no. Esto no es un menú a la carta donde yo elijo qué comer. Es un principio básico de la división de poderes. El (supuesto) tercer poder, la Justicia, que actúa ante una controversia, también le da la razón a la comunidad universitaria. Pero el Gobierno tampoco escucha.

En rigor, es todavía más tétrico que lo indicado por Torres porque el Gobierno sí escucha. Pero no hace caso. Sus voceros dejaron trascender que simplemente no tienen plata para cumplir con la ley.

Corramos a un costado las respuestas emocionales inmediatas, silvestres, comprensibles, del tipo de que sí hay plata para costear los lujos inmobiliarios, aéreos y caribeños del desopilante jefe de Gabinete. O los créditos privilegiados para Karinos, Caputistas, socios y amigotes. Esos son vueltos de Todo por Dos Pesos, en dimensión estructural. El choreo “de veras” no pasa por ahí.

Inútilmente, ante el vencimiento jurídico para cumplir con la ley de sostén universitario, Los Hermanos interponen últimos recursos ante la Corte Suprema que, por un lado, es lo que es. Y por otro, también sabemos que -aun sumidos en sus propias internas, descarnadas- ninguno de esos tres jueces come vidrio.

La propia Corte sentó jurisprudencia respecto de que no le corresponde intervenir frente a pedidos de amparo sobre cuestiones de fondo. Una ley sancionada y ratificada por el Congreso, encima. Pero no es solamente ese asunto.

Como lo demuestran los signos y resoluciones de poco tiempo a esta parte, incluyendo a Comodoro Py o Pro, la famiglia de magistrados y fiscales ya anota que el clima político, social, generalizado, es crecientemente adverso al Gobierno.

No hay ningún olfato más desarrollado que el judicial para adecuarse a los cambios de humor colectivo.

Habrá que prestarle mucha atención a ese síntoma, porque empalma con los registrados en el Círculo Rojo. El programa libertarista acopla magníficamente con sus intereses, con la especulación financiera, con las proyecciones en sectores estratégicos. Pero la capacidad política de sus protagonistas está cada día más en duda. O peor: en circuitos de los verdaderos dueños del país se opina que a Los Hermanos ya cabe picarles el boleto, y enfocar a 2027 con otra cosa.

Otros nombres. Algo que no sea una comedia bizarra, encabezada por un jefe de Estado que preside postear en X a cualquier hora y con un equipo que, en efecto, incurre en corrupciones almodovarianas. Ésas que el Clan Menem hubiera evitado -y evita- con su muñeca casi ancestral. Con sus cuadros atorrantes, corruptos pero cuadros al fin, que respondían a un partido político hecho y derecho. No a una mera pandilla de nacimiento mediático-digital.

En el corto o relativamente mediano plazo, la “suerte” argentina permanece en disputa entre un modelo que parece ya haber sido y algún otro que no termina de nacer.

Pero algo se viene, aunque nadie sepa qué exactamente.