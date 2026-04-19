Atlético Paraná goleó y es uno de los cuatro líderes

Atlético Paraná goleó en condición de visitante a Argentino y lidera la tabla.

Este domingo la actividad por la Liga Paranaense de Fútbol tuvo la disputa de la segunda fecha del torneo. Solo cuatro equipos pudieron repetir el éxito obtenido en la primera jornada y son ahora los que mandan en la tabla de posiciones.

El más resonante fue Atlético Paraná, que se impuso por 9-1 como visitante frente a Argentino Juniors y alcanzó los seis puntos. También hubo victorias para Neuquen (3-0 a Palermo), Universitario (2-0 a Formación Independiente) y Club VF (2-1 a Oro Verde), que repitieron el éxito de la primera fecha y lideran junto al Gato.

Entre los que ganaron en la primera fecha y no pudieron, Patronato fue el único que rescató un empate, ya que igualó 0-0 como local frente a Instituto. La otra igualdad de la jornada es la parcial entre Los Toritos y San Benito: estaban 0-0 cuando el árbitro Fabricio Vargas decidió suspender el juego por la dura lesión de Maximiliano López que impactó el ánimo de los jugadores dentro de la cancha.

Los demás ganadores de la fecha fueron Belgrano, Sportivo Urquiza y Camioneros, que se impusieron a Ciclón del Sur (4-1), Don Bosco (2-1) y Peñarol (2-0) respectivamente.

Resultados | Fecha 2

Argentino Juniors 1-9 Atlético Paraná.

Belgrano 4-1 Ciclón del Sur.

Neuquen 3-0 Palermo.

Formación Independiente 0-2 Universitario.

Peñarol 0-2 Camioneros.

Club VF 2-1 Oro Verde.

Don Bosco 1-2 Sportivo Urquiza.

Patronato 0-0 Instituto.

Los Toritos 0-0 San Benito*.

*El partido fue suspendido por decisión del árbitro Fabricio Vargas luego de la lesión de Maximiliano López, jugador de Los Toritos.

Posiciones

1°) Atlético Paraná: 6 puntos.

2°) Neuquen: 6.

3°) Universitario: 6.

4°) Club VF: 6.

5°) Belgrano: 4.

6°) Camioneros: 4.

7°) Patronato: 4.

8°) Oro Verde: 3.

9°) Don Bosco: 3.

10°) Sportivo Urquiza: 3.

11°) Instituto: 1.

12°) San Benito: 1*.

13°) Los Toritos: 1*.

14°) Ciclón del Sur: 0.

15°) Palermo: 0.

16°) Formación Independiente: 0.

17°) Peñarol: 0.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Deben completar el partido entre sí.