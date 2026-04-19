Una fuerte gresca entre jóvenes dejó cuatro detenidos, un herido y daños en un vehículo

En las primeras horas de este domingo, la policía de General Ramírez fue alertada de la existencia de una persona lesionada, en el contexto de una reyerta, y daños en un vehículo; todo lo cual se habría originado sobre Ruta Provincial 35.

Con prontitud, efectivos llegaron al lugar y conocieron que la gresca había sido protagonizada por cuatro jóvenes, quienes habían huido en una pick-up Toyota Hillux, en dirección a la localidad de Aranguren. Ello, tras agredir con un trozo de madera en la cabeza a un joven de 25 años, y provocar la rotura de la luneta de un automóvil Renault 9, con otro ocupante de 20 años.

Inmediatamente le brindaron atención al joven herido, que fue trasladado al Hospital de Ramírez, donde establecieron que las lesiones no revestían gravedad, se confirmó a Estación Plus Crespo.

En simultáneo, se desplegó un operativo cerrojo para dar con los prófugos, quienes fueron interceptados antes de llegar a la vecina ciudad de destino, siendo aprehendidos los cuatro varones -con edades de 18 a 22 años-, y cuyo conductor presentaba estado de alcoholización.

El Ministerio Público Fiscal de Diamante dispuso que los cuatro detenidos sean trasladados hacia la Alcaidía Policial, donde permanecen acusados de los delitos de Lesiones y Daños. También se procedió al secuestro de la camioneta y otros elementos de interés.