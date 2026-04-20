El ciclo Mesa Encendida regresa con una propuesta que combina literatura y gastronomía

El espacio cultural y gastronómico Vaporeso, ubicado en calle Nogoyá 324 de la ciudad de Paraná, será el escenario de una nueva edición de Mesa Encendida este viernes 24 de abril a partir de las 20:30. El encuentro busca propiciar el diálogo sobre literatura y arte de una manera descontracturada, utilizando una mesa compartida como eje para que quienes asistan puedan debatir y compartir lecturas mientras disfrutan de una selección gastronómica artesanal.

La propuesta de Mesa Encendida se estructura bajo el concepto de una experiencia integral donde el menú y los libros ocupan un lugar de igual relevancia. Según explicaron desde Vaporeso, la intención es que la velada se extienda sin apremios de tiempo.

"No es una cena. No es una charla. Es una experiencia. Hasta que ardan las velas", indicaron desde la organización.

Debido a las características de la actividad, los cupos son muy limitados y las inscripciones se realizan de manera anticipada al 343 4162690. El valor de la tarjeta por persona es de $35.000, e incluye una recepción con una copa de vino o vermú, acompañada por un servicio de tapeo de elaboración propia que abarca opciones tanto saladas como dulces.