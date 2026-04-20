Las rutas siguen detonadas, los peajes ya aumentaron y ahora habrá multas por no pagar de manera electrónica

Con rutas casi intransitables, los peajes han aumentado y ahora habrá sistema de multas por no pagar de manera electrónica.

Las rutas nacionales que surcan Entre Ríos están detonadas y representan un verdadero riesgo para la vida de los que la transitan como para terceros. Cráteres y pozos, falta de demarcación, pastos altos, huellones que son trampas mortales en días de lluvia, además de animales sueltos por doquier es un escenario donde los conductores y pasajeros no pueden evitar. Porque a esta situación se le debe sumar que no hay caminos alternativos.

Ahora, la concesionaria Autovía del Mercosur informó que se encuentran en la etapa final de las gestiones con las autoridades de Entre Ríos para aplicar multas ante el incumplimiento en el pago de peaje en el corredor vial de las rutas nacionales 14 y 12 en sus tramos en la provincia.

En las próximas semanas comenzará a implementarse un esquema efectivo de fiscalización y sanción para quienes evadan el pago de la tarifa, en un contexto en el que ya rige el cobro electrónico en estas rutas de la provincia.

La empresa explicó -sin sonrojarse- que, pese a que muchos conductores adhirieron al pago manual electrónico, todavía persiste un nivel de incumplimiento por parte de algunos usuarios. Hay conductores que manifiestan no contar con medios de pago habilitados (TelePASE y códigos QR o tarjetas) y que disponen únicamente de efectivo. La empresa señaló que ya pasaron más de tres meses de implementación del nuevo sistema.

Desde la concesionaria remarcaron que el no pago o la evasión del peaje constituye una infracción de tránsito. Por eso, ya iniciaron un proceso de articulación con la Policía de Entre Ríos y con agencias de cobro de infracciones para poner en marcha controles que permitan sancionar esas conductas.

Nada se ha dicho sobre un cronograma de obras ni tampoco de mantenimiento. Solo el cobro, sin que las autoridades exijan -¡y controlen!- la mínima prestación a favor de la seguridad vial. Los corredores nacionales siguen siendo corredores de la muerte y para males los servicios por emergencia también están debilitados o dependen de los municipios y comunas que apenas pueden con sus obligaciones locales.

Primero sancionar

De acuerdo con lo informado, la evasión del pago del peaje puede ser castigada con multas que van de 100 a 300 unidades fijas, sin perjuicio del recupero de la tarifa impaga por parte de la empresa. La intención es que “el sistema comience a operar en las próximas semanas”, una vez cerradas las reuniones y gestiones con las autoridades de aplicación.

La advertencia llega pocos días después del aumento tarifario en el corredor vial de las rutas 12 y 14, donde ya se aplican nuevos valores en estaciones ubicadas en las rutas 12 y 14 de Buenos Aires y Entre Ríos. Rige en las estaciones de Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

En ese marco, la empresa recomendó a los usuarios incorporar de manera habitual los medios de pago habilitados para evitar inconvenientes y eventuales sanciones. También sostuvo que TelePASE continúa siendo la opción más económica, ágil y dinámica para circular por el corredor.