La autocrítica de Marcelo Candia: “Sos local y querés pelear, tenés que ganar”

Marcelo Candia fue autocrítico tras el empate de Patronato frente a Deportivo Maipú.
Marcelo Candia vivió una jornada diferente a otras, por más que ya sabía lo que es dirigir a Patronato, el tema es que el sábado lo hizo como entrenador oficial. Igualmente, no fue el resultado deseado, porque el 0 a 0 con Deportivo Maipú no terminó siendo el día perfecto que soñó. “Es el sueño de mi vida y lo acabo de cumplir. Ahora tengo la amargura por no haber ganado”, dijo en rueda de prensa.
Es que Candia fue autocrítico y analizó el empate de Patronato: “Jugamos unos 15 o 20 minutos interesantes en parte del primer tiempo. El segundo tiempo no me gustó y recurrimos mucho al pelotazo. Tenemos que seguir trabajando”.
Patronato no brilló, pero tuvo chances de desnivelar. “De tres cuartos para adelante es donde se definen las jugadas. Ahí no acertamos con los centros. La intención la teníamos, tratamos de desbordar por un lado y por otro. Jugamos ancho para tener juego interno con Brandon Cortés y después la finalización en el último pase fallamos”, explicó.
Después, se refirió al rival, que está entre los últimos lugares, pero que no deja de ser complicado: “Es un equipo que venía necesitado y es rápido, contragolpea y tiene jugadores rápidos. El 10 es su mejor jugador, juega muy bien, juega abierto y a pierna cambiada. La idea es que sabíamos que nos iban a presionar. Creo que de esos 15 o 20 minutos, tuvimos pasajes de fútbol bastante bueno, tendríamos que haber abierto el marcador y no lo pudimos hacer”.
Y siguió: “La sensación que te queda es que sos local y si querés pelear, tenés que ganar. Obviamente que mantener el arco en cero siempre es bueno, pero de local tenés que ganar”, afirmó.
Así y todo, el equipo tuvo actitud, sacrificio y mostró otra versión a lo que se venía viendo. “A medida que pasen los partidos, seguramente agarraremos un poco más de ritmo para jugar a lo que a mí me gusta”.