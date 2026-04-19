Central le ganó a Sarmiento en la última jugada

Central ganó en la última jugada del partido y se metió entre los primeros.
-SÍNTESIS-
Rosario Central 2-1 Sarmiento.
Goles:
42’PT: Alejo Véliz (CEN).
32’ST: Jonatan Gómez (SAR).
57’ST: Vicente Pizarro (CEN).
Formaciones:
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.
DT: Jorge Almirón.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Contrera; Junior Marabel y Pablo Magnín.
DT: Facundo Sava.
Cambios:
15’ST: ingresó Gabriel Díaz por Julián Contrera (SAR).
15’ST: ingresó Diego Churín por Pablo Magnín (SAR).
18’ST: ingresó Emanuel Coronel por Guillermo Fernández (CEN).
18’ST: ingresó Alexis Soto por Agustín Sández (CEN).
24’ST: ingresó Ángel Di María por Julián Fernández (CEN).
25’ST: ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz (CEN).
26’ST: ingresó Jonatan Gómez por Nicolás Pasquini (SAR).
31’ST: ingresó Gaspar Duarte por Enzo Giménez (CEN).
42’ST: ingresó Facundo Alaggia por Mauricio Martínez (SAR).
42’ST: ingresó Manuel García por Junior Marabel (SAR).
Amonestado:
31’ST: Enzo Giménez (CEN).
Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Ariel Penel.
Estadio: Gigante de Arroyito.