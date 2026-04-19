Engaño en Seguí: pautó un encuentro con una mujer y lo desvalijaron cuando se fue a trabajar

Un hombre fue víctima de un engaño, tras pactar un encuentro con una mujer que llegó con su “hermano”. Tras compartir la cena, el dueño de casa se fue a trabajar y, al regresar, descubrió que le habían robado todo. Hubo allanamientos y un arma secuestrada.

El hecho de inseguridad bajo una modalidad de engaño ocurrió en la localidad de Seguí. Un hombre fue víctima de un millonario robo luego de contactar a una mujer a través de una página web de “servicios personales”. Tras una investigación de la Policía de Entre Ríos, los autores fueron localizados en Paraná.

Según informaron fuentes policiales, el damnificado pactó un encuentro en su domicilio de Seguí. La mujer llegó al lugar a bordo de un remís acompañada por otro hombre, a quien presentó como su “hermano”, una situación que ya había sido acordada previamente por mensajes de WhatsApp.

Luego de compartir una cena e intimar, el dueño de casa se retiró hacia su lugar de trabajo en horas de la noche. Sin embargo, al regresar a la madrugada, se encontró con la peor escena: los invitados se habían ido y notó la faltante de gran cantidad de elementos de valor de su propiedad.

Cámaras y allanamientos

La División Robos y Hurtos, junto a la comisaría local, inició un arduo relevamiento de cámaras de seguridad. El análisis de los videos permitió identificar el vehículo —un remís de una conocida empresa de Paraná— y seguir el rastro de los sospechosos hasta el Barrio Paraná V.

Con las pruebas recabadas, la Unidad Fiscal de Atención Primaria ordenó tres allanamientos en el mencionado barrio. En los operativos, la Policía logró individualizar el remís utilizado para el traslado, secuestrar los celulares de los sospechosos e incautar la ropa que vestían el día del robo. Además, logró recuperar gran parte de los elementos sustraídos.

Un arma de fuego

Durante las requisas en las viviendas, los efectivos hallaron un arma de fuego. Por este motivo, uno de los implicados, además de quedar supeditado a la causa por hurto, enfrenta ahora un legajo judicial por tenencia ilegal de arma de fuego.

Desde la fuerza destacaron que los elementos secuestrados y las pruebas fílmicas son de “suma importancia” para la causa, que ya está en manos de la Justicia.

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