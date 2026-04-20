Docentes criticaron la visita del gobernador a San José: “Aún está a tiempo de rectificar el rumbo”, dijeron

Mediante un comunicado al que titularon “A escondidas y de espaldas a la ciudadanía en San José”, Agmer Seccional Colón se expresó sobre la visita del gobernador Rogelio Frigerio, este domingo, al nosocomio sanjosesino.

“Luego de haber suspendido la inauguración de un nuevo espacio en el Hospital San José, evitando así el contacto con la docencia entrerriana organizada, el Sr. Gobernador Rogelio Frigerio se hizo presente en dicha institución de incógnito, llevando adelante una actividad que fue presentada como inauguración, pero sin la participación de representantes locales (a excepción de sectores partidarios), sin la presencia de prensa independiente y sin instancias de escucha a los trabajadores”.

“Este episodio pone de manifiesto una preocupante actitud de negación frente a la realidad que atraviesa nuestra provincia. Actualmente, amplios sectores del ámbito estatal enfrentamos salarios por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia, en un contexto de ajuste que impacta directamente en áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad”, dijeron desde el gremio que agrupa a docentes entrerrianos.

“A más de dos años del inicio de su gestión, consideramos que el Sr. Gobernador debe reconocer la trayectoria histórica de lucha, organización y conquista de derechos que caracteriza a nuestro sindicato. En este marco, reafirmamos que continuaremos sosteniendo, por vías democráticas y pacíficas, las demandas construidas colectivamente”.

En este punto, mencionan “la urgente convocatoria a paritarias con una propuesta salarial acorde a los criterios planteados por los trabajadores”, “ratificar el rechazo a los pagos dispuestos por el gobierno, por considerarlos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales, y rechazar cualquier intento de reforma previsional que avance sobre la caja jubilatoria y vulnere derechos adquiridos”.

“Aún está a tiempo de rectificar el rumbo y gobernar para el conjunto del pueblo entrerriano”, le manifestaron a Frigerio. “Mientras ello no ocurra, y más allá de cualquier intento de evitar el diálogo, encontrará en cada punto de la provincia a docentes comprometidos con la defensa de nuestros derechos, dispuestos a sostener la memoria y la lucha colectiva”, cerraron.

(Fuente: El Entre Ríos)