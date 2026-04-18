Murió Nadia Farès a los 57 años: había sido hallada inconsciente en una piscina

El mundo del cine está de luto: Nadia Farès, reconocida por su papel en la película "Los ríos de color púrpura", murió a los 57 años tras un accidente en una piscina de París. La actriz fue encontrada inconsciente y, después de cinco días internada en coma, falleció este viernes en el Hospital Pitié-Salpêtrière.

La noticia la confirmaron sus hijas, Cylia y Shana Chasman, fruto de la relación entre la artista y el productor Steven Chasman. “Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia perdió a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”, expresaron en un comunicado. Además, pidieron “respeto y discreción” para atravesar este momento tan doloroso.

Fuente: TN.