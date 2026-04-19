Así es la opción que maneja Uruguay para alejar el proyecto de HIF Global de las costas de Colón

El gobierno uruguayo está analizando proponer la construcción de la planta de HIF Global en un predio de 48 hectáreas, perteneciente a la petrolera estatal Ancap, un terreno ubicado en Nuevo Paysandú.

Esta posibilidad comenzó a manejarse a fines de febrero, durante un viaje a la planta que la multinacional tiene en Punta Arenas, Chile. El diputado Juan Gorosterrazú, integrante del espacio político del presidente Yamandú Orsi, dijo que la idea surgió de un dirigente político del departamento que trabajó durante 15 años en las plantas de Ancap. Él le planteó la alternativa al CEO de HIF en Uruguay, Martín Bremermann, quien antes trabajó en Alur, una subsidiaria de Ancap. El diputado, en tanto, le trasladó la opción a las principales autoridades del gobierno.

Ese terreno de 48 hectáreas está en la planta de pórtland, que está pegado a una planta que Alur tiene en el departamento. Sobre ese predio no hay ninguna construcción. El negocio de pórtland de Ancap es deficitario y el gobierno pretende trasladar la operativa de ese lugar a otro departamento. A su vez, el suelo es una zona industrial, por lo que no se requiere ningún trámite para que sea relocalizado. Dirigentes políticos de Paysandú consideraron que esta decisión es una buena alternativa, principalmente porque desactiva un potencial conflicto con Argentina, al alejarlo de las costas de Colón.

La semana anterior, el presidente Orsi recibió en la casa de gobierno al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, para conversar sobre esta posibilidad. Tras el encuentro, el jefe del departamento contó que están analizando la relocalización, aunque no dio mayores detalles. En una rueda de prensa tras la reunión con Orsi, Olivera consideró que la posible relocalización ofrece “ventajas logísticas”: “Está bastante avanzado en cuanto a ver lo positivo de la relocalización, sobre todo con una sensibilidad que el presidente ha mostrado de poder contemplar algún planteo vinculado a lo de Argentina, pero sobre todo reivindicando la soberanía que Uruguay tiene cuando se trata de decidir las inversiones y dónde hacerlas”. “Si se descomprime la situación con Argentina, mucho mejor”, señaló el intendente.

Tras este anuncio, el gobernador Rogelio Frigerio declaró que todavía no había “información oficial”, aunque valoró que la relocalización sería “una excelente noticia” para Colón. “Es lo que nosotros pedíamos, lo hemos planteado públicamente. Estamos a favor de la inversión privada y del empleo, haciendo lo imposible de que las inversiones que llegan a Uruguay también lleguen a Entre Ríos”, señaló el mandatario provincial.

HIF Global proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. El proyecto producirá 880 mil toneladas de e-combustibles. Las primeras exportaciones están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.

A principios de mes, el gobierno y la multinacional acordaron una nueva prórroga en el calendario de pasos para concretar la inversión. El “cuello de botella” -en palabras de Bremermann- es el costo al que Uruguay venderá la energía. El plazo original para firmar vencía el 31 de marzo, pero acordaron extenderlo durante tres meses: HIF pretende que el precio de venta de la energía sea de USD 40 por megavatio hora, una cifra que no convence al Ministerio de Industria y Energía de Uruguay. Está previsto que sea UTE -la empresa estatal encargada del suministro eléctrico- la que le provea este servicio. El precio de la energía representa, para la empresa, el 70 por ciento de sus costos.

Se estableció que diciembre es el plazo máximo para que HIF comunique su decisión de la inversión. En este contexto, la compañía necesita salir a buscar financiamiento a nivel internacional y necesita cerrar los costos del proyecto.

Fuente: Infobae / El Observador del Uruguay