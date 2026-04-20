Fútbol: Atlético María Grande se quedó con el clásico ante Litoral

Atlético María Grande venció a Litoral y se quedó con el clásico de la ciudad. Foto: Dx3.

En el partido destacado de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Atlético María Grande se quedó con la victoria frente a Atlético Litoral, fue por 1 a 0, en un partido que contó con un interesante marco de público.

Si bien el partido no fue de alto vuelo, el Rojo lo ganó merecidamente porque fue el que provocó las mejores chances para convertir. El gol llegó casi al finalizar el primer tiempo, con una buena jugada de Diego López, que le cedió la pelota a Cardozo y este a Sebastián Maliberni, que con remate bajo definió al gol ante la salida de Carrasco.

De esta forma el Rojo mariagrandense alcanzó a su vencido en la cima de la tabla de posiciones de la Zona Centro, que en los otros partidos tuvo el empate entre Atlético Hasenkamp y Cañadita Central de Seguí, fue en un tanto por bando.

En el restante cotejo, Seguí FC y Juventud Sarmiento también hicieron tablas, aunque el empate fue 2 a 2.

Por su parte, en la Zona Sur, el puntero Viale FBC se quedó con el clásico al superar a Arsenal por 2 a 1, en calidad de visitante. De este modo la V Azulada continúa con andar perfecto en la primera competición del año de la LFPC.

Además, en el derby crespense, Unión de Crespo derrotó por la mínima expresión a Sarmiento. Por último, Social y Deportivo Tabossi superó por 2 a 0 a Unión de Viale.

Por último, en la Zona Norte de la competición, Unión Agrarios Cerrito goleó por 6 a 0 a Atlético Hasenkamp para mirar a todos desde lo más alto en la tabla de posiciones.

Los restantes juegos fueron empates sin abrir el marcador: Deportivo Bovril-Juventud Unida y Deportivo Tuyango de Piedras Blancas-Independiente de Hernandarias.

Tablas de posiciones

ZONA SUR

Viale FBC 12

Unión Crespo 9

Cultural Crespo 6

Arsenal 6

Deportivo Tabossi 3

Sarmiento 0

Unión Viale 0

ZONA CENTRO

Atlético Litoral 9

Atlético María Grande 9

Cañadita Central 7

Atl. Hasenkamp 5

Juv. Sarmiento 4

Seguí FBC 1

Asociación Maradona 0

ZONA NORTE

Unión A. Cerrito 9

Juventud Unida 8

Deportivo Tuyango 8

Independiente FBC 4

Atlético Hernandarias 3

Deportivo Bovril 1

Unión Alcaraz 0