Antivero: “Constantemente le venimos pidiendo al gobernador espacios de diálogo, pero no hay respuesta”

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, habló de lo ocurrido en San José donde el gobernador Rogelio Frigerio evitó recibir un petitorio de los docentes, y analizó la realidad y el contexto de la educación entrerriana.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero contó que “como venimos haciendo siempre de un tiempo a esta parte, sobre todo cuando tenemos cosas para reclamar, veníamos planificando entregarle un petitorio al gobernador sabiendo que iba a concurrir al hospital de San José, pero suspendió la visita porque no estaban garantizadas las condiciones de seguridad por nuestra presencia, según hizo saber la organización del evento”. “Nos enteramos ayer que con un perfil bajo se acercó al hospital al evento y evitó, de esta manera, tener contacto con los compañeros de la ciudad de Colón”, agregó.

Al respecto, sostuvo que “era una convocatoria con términos pacíficos, como hacemos siempre, y estimábamos que iban a ser unos 50 compañeros docentes aproximadamente, como mucho” y recordó que “era solamente la entrega de un petitorio” y lo mismo se hizo “con (Sergio) Urribarri y (Gustavo) Bordet”.

“Entendemos que no estamos en la agenda pública como para que nos dé una respuesta, porque se sabe que nuestra demanda general es, primero, la disputa salarial y nuestra resistencia a la reforma previsional y no más de eso. Y después cuestiones menores que tienen que ver con lo de edilicio y con cuestiones propias del Departamento Colón”, evaluó.

En ese marco indicó que “constantemente a través de interlocutores, ya sea formalmente o informalmente, le venimos pidiendo al gobernador espacios de diálogo, pero no hay respuesta”. En contraposición, sobre las reuniones constantes del primer mandatario entrerriano con dirigentes de UPCN, Antivero lamentó: “Ya sabemos que es otro vínculo, ¿no?”.

Por otra parte, consideró que no fue un error que AGMER se retirara de la mesa de diálogo por la reforma previsional: “Hacia dentro de nuestro sindicato lo hemos debatido profundamente antes y después, y por supuesto que hay algunas miradas que sostienen que es un error, pero la mayoría, lo ratifica, entendiendo que lo que buscaba el gobierno era la foto y el titular diciendo que iba a acordar con todos los sindicatos la reforma previsional, pero el titular fue que AGMER se retiró de la mesa y no va a ser parte de eso. En ese sentido, como hemos dicho siempre, la 8.732 no se toca, y por coherencia con nuestra historia, ratificamos lo actuado”.

Respecto de la propuesta de ATE para crear un fondo fiduciario, explicitó: “Dentro del marco de lo que es la Intersindical hemos planteado que, por supuesto, más allá de esta diferencia de habernos ido, íbamos a seguir conviviendo e íbamos a seguir estando, porque entendemos que en la unión está la fuerza; respetamos la presentación por parte de ATE, aunque no compartimos esa estrategia, la respetamos”.

Consultado por la cuestión salarial y las medidas de protesta a futuro, teniendo en cuenta que los paros repercuten en el bolsillo del trabajador, Antivero sostuvo que “estamos buscando un poco de creatividad; venimos haciendo a contra turno marchas de velas, volanteadas en las entradas de la provincia, en los límites interprovinciales, pero también en ese sentido buscando no solamente la fuerza o traccionando para que el gobierno nos convoque, sino también concientizando a la sociedad de que estamos en una situación de inferioridad de condiciones salariales. Por lo tanto, en ese sentido buscamos construir la fuerza con la sociedad. Eso no quita tampoco que existan algunas medidas de fuerza mucho más profundas, racionales, por supuesto, porque nos sucede esto de que termina impactando en el bolsillo del trabajador. Entonces, para no estresar el reclamo y la demanda, lo que buscamos es un equilibrio racional en cuanto a las medidas de fuerza”.

En otro orden de temas, en relación con las amenazas de tiroteos que se replicaron el pasado viernes en algunas escuelas, sostuvo que “nosotros entendemos que la solución no son los patrulleros en las puertas de las escuelas, sino que la solución es inversión en programas que tengan que ver con el cuidado de la salud mental, inversión en programas que busquen establecer redes de contención para todas las problemáticas que existen. Porque hoy existe un desfinanciamiento por parte del gobierno nacional en ese sentido, que termina impactando en la provincia, así como con la rotura de todo lo que son las redes de contención en cuanto a los centros juveniles de adolescentes y los Centros de Actividades Infantiles (CAI), que servían de espacios de actividades y que eran herramientas de contención para los chicos con un espíritu preventivo”.

“Todo tiene que ver con todo; cuando caemos en esto, significa que algo se rompió y hay que evitar que la responsabilidad o la acusación de la sociedad caiga en la escuela, sino que caiga donde corresponde, que es el Estado, o en este caso, el gobierno de turno que viene con una política de desfinanciamiento de la educación pública. Por lo tanto, también estigmatizar a los chicos no es la solución, sino buscar las causas de porqué se llega a esta situación”, reflexionó.

En tal sentido, se refirió a los tiroteos constantes en los alrededores de la escuela Bazán y Bustos y marcó que “la complejidad social es preocupante”. “Escuchamos por parte de los docentes la preocupación de lo que pasa y, por supuesto, nos pedían presencia del Sindicato. Esos contextos, por supuesto, no dejan de preocupar y también tienen que ver con las políticas de pobreza que impactan en este contexto neoliberal. Como siempre, la escuela termina siendo fusible, porque todas las preocupaciones sociales o las problemáticas sociales terminan desencadenándose en la escuela y siendo sostenidas por los docentes”, concluyó.