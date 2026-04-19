El gobernador inauguró la ampliación del Hospital San José que contó con aportes de la Cafesg

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró hoy una ampliación del hospital de San José que implicó una inversión de 400 millones de pesos.

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este domingo la localidad de San José (Departamento Colón) para inaugurar la obra de ampliación del hospital que fue ejecutada con fondos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y demandó una inversión superior a los 400 millones de pesos.

En la oportunidad, el mandatario felicitó a la Cafesg, a la empresa y a las autoridades del hospital “por la calidad de la obra y la rapidez”.

El primer mandatario recordó en la instancia que había visitado el lugar meses atrás, cuando la obra aún no estaba iniciada, y señaló que “hoy está terminada con una gran calidad”. “Además de la rampa, que era una necesidad imperiosa de muchos años del hospital, tiene un anexo nuevo para kinesiología, laboratorio, pediatría y vacunatorio”, describió, y remarcó que son “lugares fundamentales para el hospital”, que el director venía solicitando desde hace tiempo, consignó el portal oficial del gobierno de la Provincia.

En esa línea, destacó la importancia de la obra para la localidad de San José, y aseguró que “estamos usando los recursos de Cafesg, priorizando la salud y la educación como corresponde”. Además, adelantó que en la oportunidad avanzaron en otro proyecto vinculado al sector de guardia. “Es una necesidad que tiene el hospital desde hace muchísimo tiempo”, reconoció Frigerio.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el vocal de la Cafesg, Pablo Canali; el director general de Hospitales, Mauro González; y el director del nosocomio, Marcelo Ramat.

Por su parte, Daniel Blanzaco, agradeció a la Cafesg porque el proyecto se pudo concretar rápidamente. En ese sentido, explicó que el Ministerio intervino en la parte eléctrica: “Se hizo toda la parte eléctrica nueva y estamos prontos a instalar un generador”, indicó. También informó que se incorporó un monitor multiparamétrico y una mochila de oxígeno completa.

Asimismo, el ministro recordó que uno de los ejes de la gestión “es la reestructuración edilicia de los hospitales, sobre todo de estos establecimientos más añosos que precisan una puesta en valor y adecuación para los tiempos que corren”. “Para la comunidad de San José es muy importante poder abrir este lugar hoy”, expresó, y adelantó que trabajan en los arreglos del servicio de Guardia, publicó el portal oficial del gobierno de la Provincia.

En tanto, el director del hospital agradeció a todo el equipo de la Gobernación “porque nos escuchó”, y agregó: “Si nos escuchan podemos dar respuesta a la comunidad. Hoy el sanjosino tiene que estar de fiesta porque esta obra hizo que el hospital sea otro: es un hospital de referencia en la región por el servicio, la calidad y por la infraestructura que está teniendo”, afirmó.

Sobre la obra

La ampliación ejecutada por Cafesg comprende la construcción de un sector anexo de aproximadamente 150 metros cuadrados, donde funcionarán las áreas de vacunación, sala de extracción, laboratorio y kinesiología, con su correspondiente recepción, sala de espera y sanitarios. También se realizó una rampa de acceso para personas con dificultad motora, destacó el portal oficial del gobierno de la Provincia.

Además, el Ministerio de Salud, llevó adelante el reemplazo del cableado, nuevo pilar, se colocaron cajas de distribución y se realizó el tendido de internet/cable. Las mejoras alcanzan diferentes áreas. También se realizaron refacciones en la Sala Polivalente B, pasillos, Sala de Maternidad y habitaciones.