San Lorenzo-Vélez, el destacado del lunes por el Torneo Apertura

San Lorenzo y Vélez chocarán, por la fecha 15 del Apertura, a las 19.30 en el estadio Pedro Bidegain. El Ciclón viene de ganar por la Sudamericana, pero tiene que sumar de a tres para meterse dentro de los primeros ocho; el Fortín necesita una victoria para ser líder otra vez y clasificar a la próxima instancia.

San Lorenzo necesita ganar para soñar con los playoffs. El Ciclón, que viene de igualar en su visita a Newell’s, está noveno con 18 puntos y está obligado a ganar, más que nada porque en la última fecha se medirá ante Independiente, que arrancó la jornada con los mismos puntos que el Ciclón, pero le ganó 3-1 a Defensa y Justicia y llegó a 21 unidades.

Los de Boedo vienen de ganar 2-0 ante Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana, es líder con cuatro puntos y en la próxima recibirá al Santos de Neymar.

En un partido que tuvo un montón de errados, Vélez viene de vencer 1-0 a Central Córdoba y volvió al triunfo luego de dos caídas consecutivas por el torneo. El Fortín inició la fecha como puntero de la Zona A con 25 unidades, pero Estudiantes se impuso 1-0 frente a Instituto, y si gana ante el Ciclón volverá a lo más alto y se meterá en los playoffs.

En la conferencia previa al partido, Guillermo Barros Schelotto dijo: “Estamos en una posición privilegiada, pero no te asegura nada. Si estás para campeón lo empezás a demostrar en octavos”.

Los de Liniers buscarán cambiar la racha negativa que tienen en el Nuevo Gasómetro: de los últimos 10 jugados, ganaron cuatro y perdieron seis.

FORMACIONES

SAN LORENZO

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi, Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

VÉLEZ

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Facundo Tello. Cancha: San Lorenzo. Hora: 19.30 (TNT Sports Premium).