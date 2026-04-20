Emitieron una alerta amarilla por tormentas para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de Defensa Civil, emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas intensas que afectarán el norte de la provincia este lunes.
De acuerdo al informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Según los reportes este lunes, la alerta afectará a los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Paraná, Diamante, Villaguay y Nogoyá.
Recomendaciones
Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:
- Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).
- Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
- Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.
- Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.