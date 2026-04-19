Panamericano de Hockey: Argentina se consagró en varones y mujeres

En Chile, la selección argentina femenina junior venció a Estados Unidos por 3-1 en la definición.

Este sábado, las selecciones argentinas junior de hockey sobre césped masculino y femenino jugaron las respectivas definiciones del Campeonato Panamericano en Chile. Los dos encuentros definitorios se disputaron en el Centro Deportivo de Hockey sobre Césped en el Estadio Nacional de Santiago.

Varones

En la definición del campeonato no hubo equivalencias. Con el antecedente de la fase de grupos con goleada 5-1 sobre Canadá, el partido que definió el torneo no encontró diferencias: fue victoria por 4-0 para la Argentina.

En la definición del encuentro masculino, los dirigidos por Ariel Mairata salieron a la cancha con Jeremías Doubouloy, Lorenzo Somaini, Luca Dulor, Nicolás Rodríguez, Santiago Fernández, Teo Barrena, Juan Orozco, Mateo Torrigiani, Federico Hanselmann, Luciano Del Pozo y Simon Casiello.

El plantel se completó con Yaco Kovalivker, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Joaquín Barberis, Mateo Rivarola, Tomás Ballini y Facundo Bonanno.

Los goles del triunfo los anotaron Nicolás Rodríguez y Mateo Serrano, ambos por duplicado. Los tres primeros tantos llegaron en el final del segundo cuarto y el último llegó a cuatro minutos del final.

Los resultados de la Argentina en su camino al campeonato fueron:

-Fase de grupos:

19-0 vs. Venezuela.

16-0 vs. México.

14-0 vs. Brasil.

4-1 vs. Chile.

5-1 vs. Canadá.

8-0 vs. Estados Unidos.

-Semifinal:

5-1 vs. Chile.

-Final:

4-0 vs. Canadá.

Mujeres

El seleccionado femenino afrontó la definición ante los Estados Unidos. En la fase de grupos, las Leoncitas se impusieron por 5-0, pero el resultado en el duelo final fue diferente: hubo victoria para las dirigidas por Lucas Vila, aunque por 3-1.

Para la definición, el entrenador contó con la paranaense Máxima Duportal desde el arranque. Chiara Ambrosini, Sol Di Fonzo, Clarisa Iudicello, María Di Santo, Lourdes Pisthon, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Rocío Bianchi, Delfina Persoglia, Mercedes Artola y Duportal fueron las que saltaron al campo de juego.

El plantel lo completaron Delfina Lazcano, Pilar Robles, Morena Sala, Trinidad Holmgren, Luciana Peralta, Luján Sáez y Manuela Raimondo.

En el desarrollo del juego fue Chiara Ambrosini la que adelantó al equipo argentino, pero rápidamente igualó Reese D’Ariano, ambas en el final del primer cuarto. Ya en el tramo final, dos tantos más de Ambrosini sentenciaron el resultado con el que Argentina terminó el torneo invicta.

La paranaense Duportal cerró el torneo con dos tantos en un equipo que anotó un total de 42 goles y recibió apenas tres.

-Fase de grupos:

11-0 vs. México.

8-1 vs. Canadá.

2-1 vs. Uruguay.

5-0 vs. Estados Unidos.

3-0 vs. Chile.

-Semifinales:

7-0 vs. Chile.

-Final:

3-1 vs. Estados Unidos.

Las victorias obtenidas en este torneo aseguraron la participación de ambos seleccionados en el Mundial de la categoría que se disputará el próximo año.