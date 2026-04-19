Falleció María Nieves, leyenda eterna del tango argentino

Una de las figuras más emblemáticas del tango argentino, María Nieves, falleció a sus 92 años, y el mundo de la cultura quedó de luto. Reconocida por su talento, su personalidad arrolladora y su historia de vida, fue considerada una de las máximas exponentes de la danza nacional.

Nacida en Buenos Aires en 1934, María Nieves construyó una carrera excepcional que la llevó desde las milongas barriales hasta los escenarios más prestigiosos del mundo. Su sociedad artística con Juan Carlos Copes marcó una época y fue clave para la internacionalización del tango, especialmente con el éxito del espectáculo “Tango Argentino” en los años 80.

A lo largo de más de siete décadas, Nieves se convirtió en un símbolo del 2x4, destacándose por su estilo único, su elegancia y su intensidad en escena. Su historia personal, atravesada por la superación y el esfuerzo, también la convirtió en una figura admirada dentro y fuera del ambiente artístico.

Además de su carrera como bailarina, también trabajó como coreógrafa y participó en cine y espectáculos internacionales, consolidando un legado que trascendió generaciones. Su figura fue clave en el renacimiento del tango a nivel global y en la construcción de una identidad cultural argentina reconocida en todo el mundo.

Con su partida, el tango pierde a una de sus máximas referentes. Sin embargo, su legado artístico y su influencia perdurarán en cada pista de baile y en cada escenario donde el tango siga vivo como expresión cultural.

Fuente: Noticias Argentinas.