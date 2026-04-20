A dos años de la tragedia en ruta 12: condenado por tres muertes comenzó a cumplir la pena en la cárcel

Maximiliano Zapata, de 33 años, comenzó a cumplir su condena de cinco años y medio de prisión efectiva, además de una inhabilitación por 10 años para conducir vehículos, tras haber sido hallado culpable por el siniestro vial ocurrido el 7 de abril de 2024 en la Ruta 12, casi en el acceso a Crespo.

Días atrás, la condena quedó firme y la División Homicidios procedió a su localización, detención y traslado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde cumplirá la pena por el delito de homicidio culposo. La medida fue dispuesta por el vocal de Juicios y Apelaciones N° 4, Santiago Brugo.

El hecho dejó como víctimas fatales a Ayrton Bertozzi, de 22 años, Brian Bertozzi, de 24, y Néstor Rodríguez, de 25, quienes se trasladaban en un Volkswagen Golf cuando fueron embestidos por el Toyota Corolla conducido por Zapata.

El encarcelamiento del condenado marcó un momento clave para las familias de las víctimas, acompañadas por la comunidad de Tabossi durante todo el proceso judicial.

Karina Emeri, madre de los hermanos Bertozzi, relató: “En el momento que me enteré que lo detuvieron para llevarlo a la cárcel, tuve una sensación rara, me ataqué y tuvieron que internarme. No sé qué me pasó, con la confirmación, se me mezcló felicidad y tristeza”.

“Me tomó por sorpresa, porque sinceramente ya no creía que él iba a ir preso. Sentía que estaba lleno de privilegios y beneficios, y que iba a quedar en libertad; pero mi abogado me decía que espere”, agregó a FM Estación Plus.

La mujer también expresó: “Si bien cuando él salga va a estar vivo y a mis hijos nadie me los va a devolver, es una sensación de paz saber que pagará por lo que hizo y que no lo hará de nuevo con otras personas”.

Además, destacó que Zapata se encontraba en libertad hasta su detención: “Él no tenía ninguna restricción. Fue capturado por la Policía para comenzar a cumplir la condena completa”.

Tras un proceso judicial prolongado, Emeri afirmó: “Finalmente llegó el día en que se terminaron las apelaciones y cumplirá la condena”.

En un mensaje dirigido a otras familias que atraviesan situaciones similares, sostuvo: “No pierdan la fe, tengan paciencia, la justicia llega. A veces parece que no, que todo es lento, pero llega. También es importante no quedarse en silencio y reclamar”.

Y concluyó: “Yo les prometí a mis hijos que íbamos a buscar justicia por ellos, y siento alivio de no haberles fallado”.