Provinciales

La Multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a una movilización en Paraná

20 de Abril de 2026 - 11:23
Análisis
ANÁLISIS

Organizaciones que componen la Multisectorial en defensa del sistema jubilatorio provincial, comunicaron la medida de fuerza este lunes, desde la sede de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos. Las entidades que componen la Multisectorial, concentrarán el jueves a las 10 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná y, desde ahí, marcharán a Casa de Gobierno.

Ercilio Aimone, presidente de la Federación, dijo en declaraciones a la emisora municipal Costa Paraná que la institución que conduce no participa de manifestaciones. Sin embargo, en esta ocasión consideran: “Nos quieren quitar derechos alcanzados. Por eso emitimos un documento, que es producto de diálogo que llevamos todos los grupos, sindicatos y asociaciones. Es el sentir de los jubilados y asociados. No nos van a barrer como se nos hizo con OSER (Obra Social de Entre Ríos). Hay gran malestar, y queremos llamar la atención de la sociedad. Porque hay gente en actividad y sentimos cierta indiferencia. Por eso pedimos que nos acompañen”.

En el marco del reclamo, el titular de la Federación de Jubilados preguntó “¿cuánta es la ofensa y el dolor en la gente para que la Federación se movilice? Invitamos al pueblo a que nos acompañe”.

El documento conjunto, enviado a ANÁLISIS, plantea que la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio “agrede, resiente y retrotrae históricas conquistas que la comunidad organizada supo alcanzar”.

El texto subraya que la Multisectorial reivindica el “sentido solidario y generacional de la Caja como un logro colectivo y sostenido” en la normativa entrerriana. “Rechazamos clara y enfáticamente la reforma que implica la pérdida de derecho vigentes. No podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar retroceso en derechos garantizados constitucionalmente”.

 

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