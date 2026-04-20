La Multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones convocó a una movilización en Paraná

Organizaciones que componen la Multisectorial en defensa del sistema jubilatorio provincial, comunicaron la medida de fuerza este lunes, desde la sede de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos. Las entidades que componen la Multisectorial, concentrarán el jueves a las 10 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná y, desde ahí, marcharán a Casa de Gobierno.

Ercilio Aimone, presidente de la Federación, dijo en declaraciones a la emisora municipal Costa Paraná que la institución que conduce no participa de manifestaciones. Sin embargo, en esta ocasión consideran: “Nos quieren quitar derechos alcanzados. Por eso emitimos un documento, que es producto de diálogo que llevamos todos los grupos, sindicatos y asociaciones. Es el sentir de los jubilados y asociados. No nos van a barrer como se nos hizo con OSER (Obra Social de Entre Ríos). Hay gran malestar, y queremos llamar la atención de la sociedad. Porque hay gente en actividad y sentimos cierta indiferencia. Por eso pedimos que nos acompañen”.

En el marco del reclamo, el titular de la Federación de Jubilados preguntó “¿cuánta es la ofensa y el dolor en la gente para que la Federación se movilice? Invitamos al pueblo a que nos acompañe”.

El documento conjunto, enviado a ANÁLISIS, plantea que la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio “agrede, resiente y retrotrae históricas conquistas que la comunidad organizada supo alcanzar”.

El texto subraya que la Multisectorial reivindica el “sentido solidario y generacional de la Caja como un logro colectivo y sostenido” en la normativa entrerriana. “Rechazamos clara y enfáticamente la reforma que implica la pérdida de derecho vigentes. No podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar retroceso en derechos garantizados constitucionalmente”.