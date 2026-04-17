El HCD de Gualeguaychú aprobó que el Ejecutivo amplié el plan de asfaltado sumando 150 nuevas cuadras

El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ampliación del plan de pavimentación que incluyen 150 nuevas cuadras.

El Departamento Ejecutivo de Gualeguaychú elevó al Honorable Concejo Deliberante una Ordenanza que tenía como objetivo lograr la autorización para ampliar en 150 cuadras el plan de asfaltado que se desarrolla en esa localidad.

Con 13 votos afirmativos, el HCD habilitó la implementación de este nuevo esquema de Contribución por Mejoras Especiales y marca el inicio de la ejecución del plan de infraestructura vial.

La normativa sancionada sustituye el antiguo sistema de consorcios por un modelo que promete ser más ágil y ordenado, diseñado para optimizar el financiamiento y acelerar los tiempos de obra. Esto permitirá intervenir en arterias con alta circulación, consolidación urbana y condiciones técnicas aptas para la pavimentación.

El alcance del plan comprende una extensión de 11.372,36 metros lineales y una superficie total de 62.810,28 metros cuadrados, posicionándolo como una de las acciones de infraestructura más significativas de la actual gestión, publicó el portal oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú.

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura elaboró los informes técnicos que sustentan la selección de las trazas, en base a criterios de transitabilidad, uso intensivo, conectividad y factibilidad operativa. En ese marco, también se establecieron los valores por metro lineal de frente, tanto para pavimentación como para los casos que requieren la ejecución previa de cordón cuneta, incluyendo el prorrateo de badenes y bocacalles.

El esquema de financiamiento prevé una distribución equitativa de los costos: el Municipio asumirá el 50% del total de la obra, mientras que el resto será afrontado por los frentistas, en función de la longitud de sus inmuebles. Este criterio busca equilibrar el esfuerzo económico, reconociendo el beneficio directo sobre las propiedades alcanzadas.

La Ordenanza contempla además situaciones particulares, como inmuebles con doble frente —donde se tomará como referencia el de mayor extensión o costo— y establece la actualización de valores según el índice de variación del costo de obra vial tipo publicado por la Cámara Argentina de la Construcción, garantizando coherencia técnica a lo largo del tiempo, destacó el portal oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú.

En los sectores donde sea necesario, la Dirección de Obras Sanitarias podrá ejecutar trabajos previos vinculados a redes de agua potable o cloacas, cuyos costos se integrarán al monto general de la obra bajo criterios de prorrateo o asignación individual.

Modalidades de pago y beneficios

El sistema incorpora distintas alternativas para facilitar el cumplimiento de la obligación por parte de los contribuyentes, contemplando opciones de pago al contado con descuentos, así como planes de financiación en cuotas.

Se establece un descuento del 15% para quienes abonen dentro de los diez días posteriores al inicio de la obra, y una bonificación del 5% para cancelaciones realizadas dentro de los 60 días posteriores a su finalización, se explicó en el portal oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Asimismo, se incluye una modalidad mixta que permite adelantar el 50% del monto total con un descuento del 5% sobre ese pago inicial, manteniendo el saldo restante bajo financiación.

Para quienes opten por el pago en cuotas, se prevé un plan de hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con aplicación de intereses conforme a la normativa vigente. Además, jubilados, pensionados, veteranos de la Guerra de Malvinas y contribuyentes con ingresos limitados podrán acceder a planes especiales de hasta 60 cuotas.

De anuncio a ejecución

El plan se apoya en una fuerte inversión en maquinaria y en la recuperación de la Planta de Asfalto Municipal -que fue trasladada y puesta en valor en el Parque Industrial-, lo que permitirá sostener el ritmo de ejecución previsto.

Desde la gestión se destacó que la pavimentación de calles constituye una intervención estructural que impacta directamente en la calidad de vida urbana: mejora la circulación, reduce costos de mantenimiento vehicular, disminuye problemas sanitarios asociados al polvo y al barro, y fortalece el valor del entorno.

“De este modo, cada cuadra asfaltada deja de ser una deuda pendiente y se transforma en parte de un entramado urbano más integrado, eficiente y equitativo, consolidando en los hechos un compromiso asumido ante la comunidad”, se indicó en el portal oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú.