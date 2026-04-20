El grupo Gozantes llega a Casa Boulevard con una varieté de teatro, danza y música

El elenco del Grupo Gozantes llevará a escena su nueva propuesta artística titulada "Las imprudencias del deseo" este sábado 25 de abril a las 21. La función tendrá lugar en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, el espacio cultural que se encuentra ubicado en calle Ituzaingó 80, de Paraná. El espectáculo se presenta bajo una estructura de varieté que integra diversos lenguajes como la narración oral, el teatro, el canto y la música en vivo.

La puesta en escena está conformada por una plantilla numerosa de artistas provenientes de diferentes ciudades como Paraná, Santa Fe y Córdoba, entre ellos por Ale Florenza, Vero Nardin, Ariel Bertellotti, Rita Dellacqua, María Eugenia Laguinge, Fernanda Pastori, Lau Alberto, Eli Rossa, Analía Venanzi, Felipe Sato y Sofi Pastori.

Bajo la coordinación general de Raúl Dayub, el grupo trabaja en la construcción de una experiencia escénica que integra escenas cortas, historias narradas y cuadros de danza.

Según los detalles brindados por la organización, "Las imprudencias del deseo" se estructura a partir de la suma de intervenciones individuales y colectivas que buscan abordar el concepto del deseo y la diversión.

Las entradas anticipadas para este evento tienen un costo de $10.000, mientras que en puerta el valor será de $12.000. Para reservas, comunicarse al 343 4295924.