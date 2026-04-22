Quedó abierta la convocatoria para participar del primer Encuentro Entrerriano de Danza

Se realizará el 6 y 7 de junio en Paraná. Pueden inscribirse solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas de danza, sin distinción de lenguaje o disciplina. Hay premios económicos para los seleccionados, quienes además serán parte de la grilla del Encuentro.

La convocatoria del 1° Encuentro Entrerriano de Danza abarca el estilo clásico, contemporáneo, folklore argentino, folklore de otras colectividades arraigadas en la región, jazz, urbano, tango, latinos, entre otros. El objetivo es poner en valor los lenguajes de las danzas vigentes y emergentes de la provincia, fomentar la profesionalización de los trabajadores de la Danza de Entre Ríos y generar espacios de intercambio, aprendizaje y difusión de las propuestas existentes.

Participantes:

Podrán participar personas mayores de dieciséis (16) años al momento de la inscripción, nacidas en la provincia de Entre Ríos o con una residencia de al menos tres (3) años. Las personas menores de edad, deberán presentar autorización expresa de su madre, padre o tutor/a legal por escrito al momento de la inscripción. Cada bailarín/a podrá participar en todas las categorías presentando una única propuesta por cada categoría.

Categorías:

Las categorías de participación, de acuerdo con la cantidad de intérpretes y tiempos de la obra coreográfica, son:

a) Solistas, dúos o parejas: duración mínima de tres (3) minutos y máxima de diez (10) minutos.

b) Tríos y cuartetos: duración mínima de cinco (5) minutos y máxima de quince (15) minutos.

c) Conjuntos de hasta diez (10) bailarines: duración mínima de ocho (8) minutos y máxima de veinticinco (25) minutos.

Bases y link de inscripción:

Las bases y condiciones se pueden consultar en este link.

La inscripción puede hacerse online en este formulario digital.

Criterios del Jurado:

El jurado estará integrado por 3 (tres) personalidades destacadas del sector de la danza, quienes seleccionarán diez propuestas con el siguiente criterio:

-Originalidad: creaciones coreográficas propias, representativas de la región.

-Técnica: conocimientos técnicos para la composición, exploración y uso de los recursos coreográficos.

-Presencia escénica: uso del espacio escénico, interpretación, interacción entre los bailarines con elementos y/o escenografía, versatilidad.

-Musicalidad: relación entre lo sonoro y lo danzado, rítmica, uso de las variables musicales.

-Vestuario: representatividad, ductilidad, creatividad, diseño, funcionalidad para la danza.

Premios:

Las propuestas que resulten seleccionadas, además de integrar la programación del 1° Encuentro Entrerriano de Danza, percibirán un premio económico, de acuerdo con las siguientes categorías:

a) Solistas, dúos o parejas: pesos cuatrocientos mil ($400.000)

b) Tríos y cuartetos: pesos setecientos mil ($700.000)

c) Conjuntos: pesos un millón ($1.000.000)

El Encuentro Entrerriano de Danza es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Incluye ciclos, programas y otros encuentros provinciales en distintas disciplinas, programados para este año.