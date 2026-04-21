Básquet: el próximo domingo dará inicio la Liga Provincial de Clubes para la categoría Mini

El certamen reunirá a 19 equipos de 6 asociaciones y se disputará en el formato de zonas.

La Liga Provincial de Clubes de categoría Mini (U11) masculino se llevará a cabo desde el próximo domingo y reunirá a 19 instituciones de seis asociaciones de la provincia. Organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), es una de las competencias más importantes para el desarrollo dentro del básquet formativo entrerriano.

Los equipos que formarán parte de esta edición son Rowing , Recreativo, Talleres, San Martín, Colegio San José, Ferrocarril de San Salvador, Estudiantes de Concordia, Parque Sur, Regatas, Rocamora, Zaninetti, Neptunia, Racing, Peñarol, La Unión, Social y Deportivo San José, La Armonía, Progreso y Urquiza.

En la primera fase, los equipos estarán divididos en seis zonas, clasificando a la siguiente instancia los dos mejores de cada grupo. Las semifinales se disputarán el domingo 31 de mayo bajo el formato de cuatro triangulares, instancia que definirá a los equipos que competirán por clasificar a las Copas de Oro (los tres primeros), Plata (segundos) y Bronce (terceros) en la etapa final.

Las Zonas

Zona 1: Rowing, Racing, Parque Sur.

Zona 2: Zaninetti, Recreativo, Social y Deportivo San José.

Zona 3: Colegio San José, Rocamora, Talleres.

Zona 4: Neptunia, Regatas, San Martín.

Zona 5: La Unión, Ferro San Salvador, Peñarol.

Zona 6: Progreso, La Armonía, Estudiantes Concordia, Urquiza.