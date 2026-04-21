Milei cantó en el Día de la Independencia de Israel y dijo que con Argentina comparten “valores morales”

Javier Milei participó de la ceremonia por el 78° Día de al Independencia de Israel, donde ratificó su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, al tiempo que destacó el vínculo de amistad con ese país. El Presidente encendió una de las 12 antorchas que representa a cada tribu de ese país y fue invitado a cantar Libre, el clásico de Nino Bravo, en el escenario.

El mandatario transita el último día de su visita a Israel, donde este martes recorrió la Iglesia del Santo Sepulcro y recordó al Papa Francisco, a un año de su muerte.

Por la noche, se lo pudo ver en la ceremonia por la fecha patria israelí. Un ensayo se había filtrado el domingo. Allí se lo había podido ver cantando Libre, el clásico del cantautor español Nino Bravo. Este martes se vio la presentación completa.

Milei fue recibido en el escenario con la canción española y una dupla de cantantes comenzó a interpretarla. Rápidamente le alcanzaron un micrófono y el mandatario se les unió en el canto. Concluida su presentación se dirigió al pebetero donde tuvo a su cargo el encendido de la última de las 12 antorchas.

"En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida unidos por valores morales y compartidos", insistió.

Y añadió: "Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios sino que son Naciones amigas. Me siento profundamente agradecido de poder encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel".

Por otra parte, reiteró la voluntad de "trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan".

Tras la ceremonia, el Presidente retornará a la Argentina, donde tiene previsto arribar el miércoles a las 10 de la mañana.