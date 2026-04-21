Andrea del Boca está trabajando en su biopic: “Hay mucho para contar"

La actriz Andrea del Boca confirmó la realización de un proyecto biopic tras ceder los derechos de su historia para la pantalla. En declaraciones a Intrusos (América TV), detalló que el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo y que coincidirá con un aniversario clave en su trayectoria profesional.

“Es algo que veníamos charlando hace mucho tiempo, hace muchos años, y las cosas se van decantando”, confesó el lunes por la noche. Según se supo se encontraba camino a una cena con su abogado.

Al respecto, destacó que el proyecto llega en un momento especial de su vida: “Este año cumplo 57 años de carrera, de modo que es una buena manera de celebrarlo”.

Si bien aún no hay un elenco para la serie o más detalles definidos, Del Boca fue categórica al afirmar que no omitirá ningún detalle de su polémica vida: "Toda, toda, toda. Hay mucho para contar".

Las actrices que podrían encarnar a la artista en sus diferentes etapas todavía no están definidas, debido a que el proyecto recién se encuentra en la fase uno.

Fuente: Noticias Argentinas.