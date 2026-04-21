Comienzan los festejos por los 100 años del Museo Provincial de Bellas Artes

El Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez pone en marcha las celebraciones por su centenario con la inauguración de la muestra patrimonial Un destello sostenido. La cita será en su sede (Buenos Aires 355, Paraná) este viernes 24 de abril a las 20, con entrada libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Este martes se realizó una presentación a modo de anticipo de lo que sucederá el viernes. “Invitamos a celebrar el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes, un organismo que resguarda y comparte con el público muchas de las obras más representativas de las artes visuales entrerrianas, de ayer y de hoy, y que además, es una institución que se piensa siempre hacia el futuro”, comentó el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello.

Y agregó: “El Bellas Artes es un museo activo donde permanentemente hay exhibiciones con un carácter federal, además de tareas de investigación y educación, que nos permiten profundizar en dos ejes centrales de nuestra gestión: que esté el arte provincial representado, y también, facilitar el acceso del público al patrimonio cultural entrerriano”.

La directora del Museo, Julia Acosta, comentó: “En esta propuesta queremos abarcar la mayor cantidad de obras posibles para compartirlas con la comunidad, para que se puedan apreciar, disfrutar y realizar actividades abiertas en relación a los artistas que tenemos en Entre Ríos”.

Lo que se podrá ver y disfrutar

La exposición propone un recorrido dinámico por obras de la Colección Patrimonial y por la historia viva de la institución, fundada el 30 de agosto de 1926.

Pensada como un atlas en permanente construcción, la muestra se irá desplegando a lo largo del año hasta alcanzar su punto culminante el 30 de agosto, día del aniversario. La curaduría retoma la investigación Fundacional (2017) y pone en diálogo obras del período inicial (1926–1935) con el resto del acervo, generando nuevas relaciones, lecturas y cruces posibles.

Durante el año del centenario, la propuesta sumará dos nuevos despliegues expositivos que ampliarán la exhibición hasta ocupar la totalidad de las salas, potenciando la experiencia del público y el acceso a la Colección.

Un destello sostenido es el resultado del trabajo del equipo de investigación del Museo, conducido por la Lic. Karen Spahn (MPBA), junto a los docentes e investigadores Carlos Battauz (FHAyCs, UADER) y Walter Musich (FHAyCs, UADER y FTS, UNER), quienes abordaron el estudio, la selección de obras y documentos que dan forma a esta narrativa institucional.

Cápsula del tiempo, acción poética y recorridos pedagógicos

La inauguración incluirá además una Cápsula del tiempo, un recorrido cronológico a partir de documentos y materiales de archivo que recuperan los momentos claves en la vida del Museo, con especial atención a la figura de su fundador y primer director, Pedro Ernesto Martínez. También se presentará la acción poética Servicio de escritura de cartas, a cargo de la artista, escritora y bailarina Fernanda Álvarez.

En línea con su compromiso con la comunidad, el Museo ofrecerá recorridos pedagógicos desde el 28 de abril. Las instituciones interesadas podrán solicitar turnos a través de los canales de comunicación del organismo.