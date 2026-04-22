El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria para becas de movilidad nacional e internacional

El organismo nacional puso en marcha la convocatoria para las Becas Movilidad 2026, una iniciativa diseñada para apoyar financieramente el traslado de artistas y gestores culturales a eventos de relevancia profesional. Hasta el 19 de mayo, los interesados podrán inscribirse de manera virtual con el objetivo de obtener fondos que faciliten su participación en ferias, festivales, mercados, congresos y foros, tanto en territorio argentino como en el extranjero.

Esta convocatoria forma parte de una política pública que busca fomentar la circulación de producciones locales, promover la inserción de creadores en circuitos profesionales globales y facilitar el intercambio comercial y académico de los diversos actores que integran el ecosistema cultural del país.

El llamado está dirigido a artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores y gestores culturales, ya sean ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia legal. Las solicitudes pueden realizarse de forma individual o grupal en disciplinas que abarcan las Artes Escénicas, Artesanías, Artes Visuales, Arte y Tecnología, Arquitectura y Patrimonio, Audiovisuales, Diseño, Gestión Cultural, Letras y Música.

El esquema de financiamiento establece montos máximos de hasta $1.500.000 para traslados dentro de la Argentina y de hasta $3.000.000 para viajes al exterior. En el caso de los proyectos colectivos, se prevé el otorgamiento de hasta cuatro becas por grupo para cubrir los gastos de sus integrantes en cualquiera de las categorías mencionadas.

Para formalizar la postulación, los aspirantes deben presentar documentación que acredite su participación en el evento de destino, detallando fechas, lugar de realización y las tareas específicas que llevarán a cabo.

Los fondos adjudicados podrán destinarse a cubrir pasajes, alojamiento, traslados de personas u objetos, viáticos y cualquier erogación directamente vinculada con la actividad. Una vez finalizada la experiencia, los beneficiarios tendrán un plazo de treinta días corridos para entregar un informe final que documente las actividades realizadas, incluyendo certificaciones y material complementario como fotografías o videos que den cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados al momento de solicitar el beneficio.

El proceso de selección quedará en manos del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, que evaluará cada carpeta en función de la trayectoria de los postulantes y la relevancia del evento en el que pretenden participar.

La inscripción se realiza a través de esta plataforma.

Reglamento disponible en este enlace.