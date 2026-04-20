Famosos y figuras destacadas argentinas se despidieron del reconocido actor Luis Brandoni, quien falleció a sus 86 años este lunes a la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permaneció internado por un hematoma subdural desde el 11 de abril.

Los restos del actor están siendo velados desde este lunes al mediodía en la Legislatura porteña, hasta la medianoche. El martes serán trasladados al Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

La conductora Mirtha Legrand se sumó a los cientos de mensajes de artistas que manifestaron su dolor en redes sociales por la pérdida de uno de los emblemas de la cultura argentina.

A través de un mensaje que difundió en su cuenta de X, la diva remarcó la larga trayectoria de Brandoni en los escenarios y el amor por su carrera: “Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos. Adiós Beto querido! Q.E.P.D.”

Mirtha Legrand y Susana Giménez despidieron a Luis Brandoni: “Jamás lo olvidaremos”La diva de los teléfonos, Susana Giménez, también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a Brandoni: “Qué tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar, porque era feliz haciéndolo. Hemos perdido un irrepetible", escribió en sus historias de Instagram.

Mirtha Legrand y Susana Giménez despidieron a Luis Brandoni: “Jamás lo olvidaremos”A su vez, festejó poder haber compartido grandes momentos con él, como también compartir pantalla: "Por suerte pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto. Y hacer una peli con él, ‘Esa maldita costilla’, con Loles León y Rossy de Palma. Te extrañaremos siempre, Beto querido. Descansa en paz".

Fuente: Noticias Argentinas.