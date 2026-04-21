“Difícilmente nazca otro como él”: artistas despidieron a Luis Brandoni en el Panteón de los actores

Artistas dieron el último adiós a Luis Brandoni en el Panteón de los actores.

Reconocidas figuras del espectáculo, amigos y familiares dieron el último adiós al reconocido artista Luis Brandoni, que falleció a los 86 años, y fue enterrado en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores.

En la ceremonia se presentaron colegas como Guillermo Francella, Facundo Arana, el paranaense Mauricio Dayub, Marcelo de Bellis, su amigo, el empresario teatral Carlos Rottemberg y Hernán Lombardi, además de seres queridos que estaban o no vinculados al mundo artístico.

En declaraciones televisivas, el multifacético Dayub lo recordó como “un grande, un actor con la estirpe de los más grandes de la historia” y añadió: “Fue extraordinario. Dominaba el drama y la comedia con la misma verosimilitud y el mismo nivel”.

Por tanto, el intérprete destacó la capacidad que el artista tenía a la hora de “estar en su personaje, en la escena y extender un puente invisible con el público” y remarcó: “Beto era un apasionado de la vida, se involucraba al 100% en lo que hacía”.

Asimismo, el actor Roberto Antier sostuvo: “Él hizo reír tanto a la gente y cumplió una gran misión. Fue generoso como director y compañero, y un ejemplo en el sindicato, donde buscaba beneficios para quienes estaban muy por debajo del cartel suyo”.

En tanto, De Bellis definió a Brandoni como “una especie en extinción”, remarcó que “no hay más” artistas como el fallecido ya que fue “un fuera de serie: rompió un molde, difícilmente nazca uno parecido a Luis Brandoni”.

“Siempre fue un gran colega, un sabio, por eso va a ser largamente recordado, porque quedaron muchas cosas maravillosas de Luis, gracias a Dios”, cerró De Bellis.

Fuente: Noticias Argentinas.