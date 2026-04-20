“Tres empanadas”: la frase de Luis Brandoni que quedó en la historia del cine argentino

La muerte de Luis Brandoni reavivó el recuerdo de sus personajes más emblemáticos, pero hay una frase que resume como pocas su impacto cultural: “¡Tres empanadas!”. Pronunciada en la película "Esperando la carroza", esa línea se convirtió en una de las más reconocidas del cine nacional.

El origen de “Tres empanadas”“Qué miseria che, qué miseria… Sabes lo que tenían para comer. Empanadas, tres, me partieron el alma. Tres empanadas de ayer que le sobraron para dos personas”.

El momento ocurre cuando Antonio Musicardi, el personaje de Brandoni, regresa a un auto tras visitar a unos familiares. Mientras come una empanada, comienza a contar lo que vivió y exagera la situación de pobreza: asegura que había apenas “tres empanadas” para todos. Ese contraste —relatar miseria mientras él mismo está comiendo— es lo que le da fuerza a la escena.

Uno de los aspectos más sorprendentes es que la escena no fue concebida como humorística. Según revelaciones posteriores, durante la filmación no generó risas en el set y tenía un tono más dramático que cómico. Con el tiempo, fue el público quien resignificó el momento y lo convirtió en uno de los más graciosos del cine argentino.

La frase estaba en el guion original y no tenía un rol protagónico dentro de la historia, pero con los años se transformó en un latiguillo popular. Hoy se usa para exagerar situaciones de escasez o quejarse con humor de algo insuficiente.

Además, la escena tiene otros detalles poco recordados, como el contexto del viaje en auto y el relato posterior, que ayudan a construir ese universo costumbrista que definió a la película.

El legado de Brandoni en una sola frase

Lo que hizo única a la escena no fue solo el texto, sino la interpretación de Brandoni: el tono, los gestos y el timing convirtieron esa línea en algo inolvidable. Antonio Musicardi quedó como uno de sus personajes más emblemáticos, y “tres empanadas” pasó a formar parte del lenguaje cotidiano argentino.

A casi 40 años del estreno, la frase sigue viva en redes, reuniones familiares y referencias culturales. Y confirma algo poco común: que una simple escena puede transformarse en un símbolo que sobrevive al paso del tiempo.

Fuente: Noticias Argentinas.