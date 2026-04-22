Ley de Juicio Político: "Estamos tratando de unificar tres proyectos", dijo Gabriela Lena

La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, se refirió al estado de avance del proyecto de ley que busca reglamentar el procedimiento de juicio político en la provincia, una deuda institucional que persiste desde la sanción de la Constitución de 2008.

En ese sentido, la legisladora aclaró que no se trata de una reforma sino de una regulación pendiente: “Nosotros hace 18 años tenemos nuestra Constitución provincial y no hay ninguna ley que reglamente el juicio político. Entonces, lo que estamos tratando hoy es de hacer esta ley para que reglamente el funcionamiento del juicio político en la provincia”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde Lena brindó detalles del trabajo que se viene desarrollando en comisión junto a otras iniciativas legislativas.

Según explicó, actualmente se analizan tres proyectos –incluido uno de su autoría– con la intención de unificarlos en un solo texto. “La idea es, entre los tres, armar un proyecto que reglamente, que le dé previsibilidad, no solamente a la persona que denuncia, sino también al denunciado, en cuanto al procedimiento a seguir”, sostuvo. En esa línea, remarcó que la ausencia de una norma genera discrecionalidad: “Cada vez que se presenta un juicio político, empezamos con cuántos plazos damos, qué plazos damos, cuándo van a contestar”.

La diputada describió que, hasta ahora, cada proceso se ha manejado de manera diferente: “En realidad se armaban los procedimientos y los plazos una vez que empezaba el juicio. Cuando mirábamos, son todos plazos diferentes, son todas diferentes formas de terminar”. Por eso, subrayó la necesidad de fijar reglas claras y homogéneas.

Entre los puntos en discusión, mencionó diferencias técnicas entre los proyectos, como la aplicación del principio “non bis in idem” o qué ocurre ante la renuncia del funcionario acusado. “Hay quienes opinan que aunque renuncie debería seguir el procedimiento, otros no, y hay posiciones intermedias”, explicó. También indicó que se deben resolver “lagunas” legales respecto a qué funcionarios pueden ser sometidos a este mecanismo, ya que la Constitución no contempla expresamente al Ministerio Público Fiscal ni de la Defensa.

En cuanto a los plazos, Lena adelantó que el trabajo legislativo continuará en el corto plazo: “Posiblemente dentro de 15 días nos volvemos a reunir, vamos a ir ya con un proyecto un poco más acotado, tratando de buscar uno solo de los tres, y vamos a empezar la discusión artículo por artículo”.

Reforma previsional: sin proyecto definido

Por otro lado, la legisladora fue consultada sobre la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial, aunque aclaró que aún no hay precisiones concretas. “Hasta ahora nosotros lo que tenemos y hemos hablado son de los famosos vectores o ideas para el proyecto de ley. No hemos tenido acceso al proyecto de ley”, afirmó.

En esa línea, agregó que tampoco hay definiciones sobre su ingreso legislativo: “No sabemos si va a entrar por diputados o por senadores. Ni oficial ni extraoficialmente”. De este modo, dejó en claro que la discusión todavía se encuentra en una etapa preliminar y sin un texto formal para su análisis en la Legislatura.