La viceintendenta de Chajarí fue elegida para participar de un programa de formación en España

La viceintendenta de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini, fue becada por la Fundación Carolina y la Agencia Nacional de Cooperación Española para participar del Programa avanzado de liderazgo (Etapa 3) que se llevará a cabo en Madrid -España- del 1° al 5 de junio.

Durante una semana un grupo de 15 líderes del Cono Sur y Centroamérica, seleccionados previamente, se encontrarán en Madrid para acceder a instancias de formación. Allí tendrán la oportunidad de reunirse con personal directivo del sector público y privado de España y de la sociedad civil. Asimismo, participarán en mesas redondas en las que podrán conversar e interactuar con personalidades académicas y especialistas.

“Dicen que para que los sueños se cumplan hay que soñar fuerte, pero, sobre todo, trabajar y esforzarse mucho. Ejercito esa actitud todos los días, disfruto de los procesos y también de los logros, cuando llegan”, publicó la viceintendenta en sus redes sociales al dar a conocer la noticia.

Esta es la tercera etapa del programa a la que accede Fochesatto Brunini. En la primera se anotaron 3100 postulantes y fue una de las 440 elegidas. Luego, se eligieron a 30 para acceder a la segunda instancia que se llevó a cabo en marzo en Montevideo (República Oriental del Uruguay). Ahora, su presencia en Madrid -en junio- viene a coronar su participación en el ciclo.

“Estoy agradecida por la oportunidad y quiero compartir esta felicitad con todos los que me conocen y saben del valor que tiene para mí estos procesos de crecimiento y superación. Soñemos fuerte, siempre. Trabajemos duro y hagamos del esfuerzo un valor para la vida”, expresó la vicepresidenta Municipal de Chajarí.

Fabiola Fochesatto Brunini es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina. Actualmente es viceintendente (2023-2027). Anteriormente, en la administración pública municipal, fue secretaria de Ciudadanía e Inclusión y directora de Educación del Gobierno de Chajarí.