Calle a Calle en Paraná: continúa la intervención para mejorar la trama vial de la ciudad

Las tareas de bacheo y reconstrucción de asfalto comenzaron en una nueva semana con varios frentes de obra. El programa "Calle a Calle" tiende a garantizar calzadas seguras para la transitabilidad en distintos sectores.

“Con planificación y orden iniciamos una nueva semana en distintos puntos de la ciudad. Son trabajos de recuperación de la trama vial, atendiendo el deterioro propio de la calzada o la recomposición tras arreglos sanitarios. Entendemos que es un camino que lleva tiempo, pero el trabajo planificado y ordenado hace que podamos realizarlo a mediano y largo plazo”, destacó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

Las labores de reconstrucción de calzada se desarrollaron este lunes en calle Don Bosco, en el tramo entre calles Los Constituyentes y Ayacucho, tras la reparación de un conducto principal de agua potable que se realizó el pasado viernes. Otro de los frentes de trabajo tuvo lugar en avenida Almafuerte y Gobernador Parera.

“Progresivamente vamos a estar trabajando en distintas vecinales, donde previamente se diagramaron tareas con los vecinos tras el relevamiento de las distintas problemáticas relativas al mejoramiento de la trama vial”, acotó Hirschfeld.