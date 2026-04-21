El “Chuzito” González deberá jugar por la permanencia con Atenas de Córdoba

El paranaense Luciano González tendrá que enfrentar a Argentino de Junín con Atenas.

El paranaense Luciano González tendrá que jugar por la permanencia con Atenas de Córdoba en la presente edición de la Liga Nacional de Básquet. A pesar de haber convertido 18 puntos, bajado 3 rebotes y 3 asistencias en el triunfo sobre Oberá TC por 82 a 78, el Griego tendrá que jugar una serie ante Argentino de Junín por la plaza en la categoría.

En su último juego por la fase regular, el elenco cordobés debía ganar su partido y esperar un resultado favorable de Unión de Santa Fe frente a San Martín de Corrientes para zafar del juego por la permanencia. Sin embargo no le alcanzó y tendrá que jugar por la permanencia.

Los destacados del Celeste fueron Will Vorhees con 23 y Daviyon Draper con 20. En tanto que la figura del encuentro fue Santiago Ferreyra con 27 puntos (6/9 en triples). Con el resultado de hoy, se confirmó la 4° ubicación de OTC en la tabla y que Atenas jugará por la permanencia.

El resto de los paranaenses:

Los paranaenses Matías Solanas (Quimsa de Santiago del Estero) y Martiniano Dato (Gimnasia de Comodoro Rivadavia) pasaron directamente a los cuartos de final. La Fusión fue el mejor de la fase regular, mientras que el Verde concluyó segundo; ambos esperan rivales.

Por su parte, Fausto Moussa finalizó 10º con Instituto de Córdoba y deberá afrontar la reclasificación. Agustín Facello, el base de Ciclista Olímpico de La Banda, concluyó en el 13º puesto y se despidió de competencia.

Cómo sigue la temporada

La Reclasificación, que involucra a los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto, se disputará en formato al mejor de cinco partidos y otorgará cuatro lugares en la siguiente ronda. Las series entre 6º vs 11º y 8º vs 9º se jugarán los días 24, 26, 30 de abril y 2 de mayo, con un eventual quinto partido el 5 de mayo. Por su parte, los cruces 5º vs 12º y 7º vs 10º tendrán lugar el 25, 27, 30 de abril y 2 de mayo, también con posibilidad de un quinto encuentro el 5 de mayo.

En paralelo, la serie por la Permanencia, también al mejor de cinco juegos, enfrentará a Atenas de Córdoba y Argentino de Junín.

El duelo comenzará en Córdoba, donde se disputarán los dos primeros juegos, y luego se trasladará a Junín. Las fechas establecidas son el 4, 6, 10, 12 y 17 de mayo. El equipo que resulte perdedor descenderá a la Liga Argentina, mientras que el ganador asegurará su continuidad en la máxima categoría.

Los elencos que se despidieron de la temporada son Ciclista Olímpico (13º), Racing Chivilcoy (14º), San Lorenzo (15º) y Unión de Santa Fe (17º).

Los juegos de la Reclasificación:

Ferro (6º) - Peñarol (11º)

La Unión (8º) - Independiente (O) (9º)

Obras Basket/Boca Juniors (5º) - San Martín (12º)

Boca Juniors/ Obras Basket (7º) - Instituto (10º)

Juegos por la permanencia

Atenas (18º) - Argentino (19º)