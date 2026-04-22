Se presenta en la ciudad una pieza que cuestiona los mandatos y prejuicios sobre la realeza femenina

Proyecto Erarte llevará a escena la obra titulada "María Antonieta la de Austria" este sábado 25 de abril a las 21 en la ciudad de Paraná. La función se realizará en el espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, con ingreso por calle San Martín 902. Esta propuesta artística tiene como objetivo darle voz a la última reina de Francia, permitiéndole relatar su propia versión de los hechos históricos previo a la Revolución y denunciar aquello que no pudo expresar ante el Tribunal Revolucionario que la condenó.

A través de esta pieza, se busca indagar en las tensiones del poder, los mandatos impuestos sobre los cuerpos femeninos del linaje real y los prejuicios sociales que marcaron el destino de una figura señalada históricamente bajo diversas etiquetas despectivas.

La puesta en escena cuenta con las el acompañamiento musical del pianista Gabriel Gredilla, y las actuaciones de Camila Borda y Josefina Baragiola, quienes encarnan el relato de estas mujeres atravesadas por destinos impuestos y juicios públicos. La obra propone un recorrido por la intimidad y la verdad de la soberana, presentándola como una rehén de las estructuras políticas de su época. La dirección general y la dramaturgia están a cargo de Brian Bolsón, que también contó con la asistencia de Camila Borda en el proceso de desarrollo del proyecto teatral.

Según detallaron desde la organización, la obra aborda el concepto de las mujeres de la realeza como figuras juzgadas por sus acciones y su condición de género en un contexto de máxima hostilidad política. Al referirse a María Antonieta como una figura que vuelve para contar su verdad, la dramaturgia se centra en los silencios y las imposiciones que rodearon su vida antes de su trágico final. La propuesta intenta humanizar el mito histórico, para enfocarse en la autoconciencia femenina frente a un sistema que las condenaba de antemano.

Las entradas tienen un costo de $15.000 y pueden reservar a través del 343 4808780 o mediante la plataforma digital Eventbrite.