La plaza “Alvear” de Paraná cambiará su nombre por el de “Patrono San Miguel Arcángel”

El proyecto ya fue girado a las comisiones de Legislación, de Hacienda y Obras y de Servicios Públicos, donde se espera que se abra un debate sobre el modelo de ciudad y las prioridades de gestión.

Durante la cuarta sesión ordinaria de este año se aprobó el proyecto impulsado por el concejal Fernando Quinodoz, junto a las y los ediles Emiliano Gómez Tutau, Luisina Minni, Fernanda Facello Gerez, Silvia Campos, Darío Báez, Pablo Donadío, Máximo Miguez, Susana Farías y Ana Ruberto, a través del cual se propone el cambio de denominación de la actual plaza “Carlos Alvear” por la de “Patrono San Miguel Arcángel”.

“Este proyecto nace de la necesidad de una revisión histórica de nuestra identidad como entrerrianos y paranaenses con nuestros ideales federales”, explicó el concejal Quinodoz.

Seguidamente, explicó: “No era la idea de cambiar el nombre solamente por cambiar, sino quitarle el nombre de quien no merece honor en nuestra provincia, que es Carlos María de Alvear, quien recordemos que en 1815 fue Director Supremo de Buenos Aires, librando diversas batallas contra Entre Ríos y las provincias del litoral en general”.

“Fue enemigo del general Artigas, retaceó recursos al general San Martín, negoció con los brasileños no oponer resistencia en caso de que estos hubiesen querido invadir las provincias del margen oriental del Paraná, por eso no es casual que Alvear se haya exiliado en Brasil”, añadió.

Luego el edil recordó que Alvear “volvió a la Argentina merced a la ley del olvido, impulsada por Bernardino Rivadavia, a través de la cual se perdonaba a los traidores a la patria, en esos tiempos fue ministro de Guerra del gobierno de Rivadavia y compartió gabinete con el ministro de Hacienda, Salvador María del Carril, quien en 1854 como vicepresidente de la Confederación Argentina impuso el nombre a la plaza en cuestión”.

“Por eso creo que es un doble acto de justicia, primero quitarle el nombre de quien no merece honor en nuestra provincia y en nuestra ciudad, y segundo cambiarlo por el de San Miguel Arcángel, que es el nombre por el que cariñosamente todos los paranaenses conocemos a esa plaza”, reflexionó.

Otros proyectos aprobados

En este marco se aprobó el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por el concejal Máximo Miguez, a través del cual se denomina "Paseo Emilce Pross" al sector de la plaza "Mujeres Entrerrianas", ubicado sobre calle José Lambarri, frente a las históricas gradas del ex hipódromo de Paraná.

También se sancionó la ordenanza impulsada por los concejales Rosana Toso, Silvia Campos, Pablo Donadío, Maximiliano Rodriguez Paulin y Fabián Carbajal que designa con el nombre de "Pasaje Silvestre Garcia Paiz" a la cortada Nº 129, ubicada entre calles República de Siria y Estado de Palestina del barrio “Malvinas Argentinas”. Esta iniciativa busca homenajear a un vecino destacado por su compromiso comunitario, solidaridad y contribución al desarrollo social del barrio, fortaleciendo la identidad de la zona.

Durante la jornada los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por las concejalas Fernanda Facello Gerez, Luisina Minni y Susana Farías, mediante el cual se designa con el nombre de "Plaza Poetas de las Rosas" al espacio verde ubicado en calles Juan Morath y José Eduardo Seri, del Barrio las Rosas.

Finalmente, se aprobó el dictamen correspondiente al proyecto de decreto presentado por el concejal Máximo Miguez que declara de Interés Cultural del Honorable Concejo Deliberante la obra literaria "Yuchán Florecido”, del escritor Claudio Guido Puntel, distinguida con el premio Fray Mocho 2023.