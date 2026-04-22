"Mas alla de los bulevares", un festival teatral itinerante para democratizar la cultura

El Festival Teatral Itinerante denominado "Más allá de los bulevares" iniciará una serie de presentaciones en distintos puntos de la ciudad de Paraná a partir del próximo martes 28 de abril, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y promover el acceso libre de los vecinos a las artes escénicas.

La iniciativa establece como escenarios principales a diversos barrios situados por fuera de los sectores céntricos tradicionales, buscando fomentar la formación de nuevos públicos y construir una ciudadanía cultural más integrada.

Según explicaron desde la organización, la propuesta se fundamenta en el principio de que el arte y la cultura deben ser democratizados, permitiendo que toda la comunidad pueda disfrutar de espectáculos de calidad en sus propios entornos cotidianos sin necesidad de trasladarse hacia las zonas delimitadas por los bulevares de la capital entrerriana.

La programación comenzará formalmente el martes 28 de abril a las 16 en el Complejo Comunitario del Barrio Mitre, donde se desarrollará una jornada dedicada a las cajitas lambe lambe, una técnica de teatro en miniatura que contará con la participación de artistas de Paraná y Oro Verde.

El festival continuará el miércoles 29 de abril a las 16, con una actividad que se trasladará al Hospital Escuela de Salud Mental, sitio en el cual se pondrá en escena la obra titulada "¡Afuera!". Esta pieza consiste en una versión libre de la reconocida novela Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, y representa una de las apuestas del festival por su vinculación con la literatura clásica argentina adaptada al lenguaje teatral contemporáneo en espacios de carácter social y sanitario.

Durante el día jueves 30 de abril, el festival centrará su atención en el ámbito educativo con una doble función de la obra "El solitario", basada en cuentos de Horacio Quiroga y representada por el Grupo Enredados, proveniente de la localidad de Villa Elisa. El primer encuentro tendrá lugar a las 11 en la Escuela Secundaria Número 58 Poeta C. Mastronardi, mientras que por la noche, a las 19:30, se realizará una nueva función en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos Número 156 Amado Bonpland.

Para finalizar el cronograma itinerante, el viernes 1 de mayo a las 16 se llevará a cabo una función especial en el Parque Gazzano. En este espacio verde de la ciudad se presentará "Las aventuras del Gaucho Calandria", una adaptación teatral de la obra original de Martiniano Leguizamón realizada por artistas de Paraná.

Todas las actividades mantendrán el acceso gratuito.