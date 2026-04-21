Nogoyá fue sede de la 22ª Expo Provincial de la Leche y la 13ª Expo Jersey Entrerriana

Durante tres jornadas intensas, Nogoyá vivió la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana, consolidándose como la principal muestra del sector en Entre Ríos y un punto de referencia a nivel nacional.

El evento contó con la destacada presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro Manuel Troncoso y numerosos funcionarios provinciales y nacionales. Entre ellos, el director nacional de lechería, Sergio Alconada, y el ministro de Producción Guillermo Bernaudo de la provincia, quienes acompañaron el desarrollo de una agenda centrada en el crecimiento del sector.

La Expo se llevó adelante en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá, donde se desarrollaron múltiples actividades productivas, comerciales y educativas. Uno de los momentos más significativos fue el emotivo homenaje a Jorge Chemes, impulsado por instituciones del agro, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al sector.

En el plano productivo, participaron siete cabañas provenientes de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, representando tres razas lecheras. Durante la muestra se generaron numerosos negocios y vínculos comerciales, reflejando el dinamismo de la actividad.

La participación juvenil fue otro de los pilares de la Expo. Por un lado, se llevó a cabo el concurso de Jurado Juvenil, donde estudiantes de escuelas agrotécnicas realizaron la jura de animales, tanto vacas como reproductores. Por otro, el Concurso de Ciencia Láctea reunió a jóvenes que presentaron proyectos innovadores vinculados a la producción, demostrando el potencial y compromiso de las nuevas generaciones.

El intendente Bernardo Schneider valoró especialmente la participación y el impacto del sector, destacando que “la única forma de generar empleo genuino, de agregar valor y dinamismo en nuestra economía es a través del sector privado”. En ese sentido, remarcó que la Expo se ha convertido en una columna vertebral de la gestión municipal, pero subrayó que el desafío va más allá del evento: el municipio viene impulsando políticas activas para acompañar a toda la cadena láctea, con gestiones ante los gobiernos provincial y nacional para facilitar el acceso al financiamiento, medidas de alivio como la reducción de la tasa en la boleta de energía -en conjunto con el gobierno provincial- y obras de infraestructura estratégica en el parque industrial, como el avance en la laguna de tratamiento de efluentes.

El tradicional Patio Lechero sumó valor a la experiencia, acercando al público a los productos y sabores de la cadena láctea, en un entorno pensado para toda la familia.

Como parte de la reprogramación, la exposición de hacienda bovina de estas razas se realizará el próximo sábado en el mismo predio de la Sociedad Rural.

La Expo Provincial de la Leche cerró una edición exitosa, reafirmando su rol estratégico para el desarrollo regional, la generación de oportunidades comerciales y el fortalecimiento de toda la cadena láctea entrerriana.