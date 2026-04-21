Presentarán en Concepción del Uruguay el libro sobre la vida y obra de Alejo Peyret

El periodista, docente y escritor Américo Schvartzman encabezará la presentación de su libro titulado Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie, este viernes 24 de abril a las 19. El encuentro se llevará a cabo en la Sala Teatro 1 de Mayo, ubicada dentro del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en calle Eva Perón 24 de la ciudad de Concepción del Uruguay.

La jornada contará con un panel de presentación integrado por el propio autor junto a Marga Presas, Soraya Flores y Alexis Chausovsky, quienes participarán en el análisis de la obra recientemente publicada por la editorial universitaria.

Además de la instancia de diálogo y exposición sobre los ejes centrales del libro, la programación incluye un momento artístico con la participación musical de los Hermanos Vega, que llegan desde la República Oriental del Uruguay para acompañar el evento.

Este lanzamiento,. impulsado por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner), generó una notable expectativa en el ámbito académico y cultural, al punto que desde la organización se informó que, debido a la repercusión en las ventas desde su aparición, el volumen ya se encuentra próximo a su primera reimpresión.

El trabajo de Schvartzman se centra en la figura de Alejo Peyret, un pensador que llegó a la Argentina tras el fracaso de la Revolución de 1848 en Francia para convertirse en un colaborador estrecho del general Justo José de Urquiza. El libro rescata su labor como docente, escritor y promotor del cooperativismo, pero fundamentalmente su rol como crítico de los esquemas dominantes de su época. Peyret se destacó por refutar la dicotomía de civilización y barbarie, cuestionar el liberalismo de Mitre y Sarmiento, y oponerse firmemente a la Guerra del Paraguay y a los latifundios derivados de la Conquista del Desierto.

La investigación saca a la luz textos que permanecían inéditos desde hace más de 140 años, donde el autor defendía a los caudillos federales y proponía modelos de democracia agraria y distribución de tierras ociosas.

A través de sus páginas, el volumen propone revisar los aportes de quien es considerado por el autor como el primer filósofo de Entre Ríos. El texto reconstruye su trayectoria política y organizativa, pero también invita a interrogar nociones de liberalismo y socialismo, rastreando las huellas de su pensamiento en autores actuales. Peyret es presentado como un francés entrerrianizado que hizo propias las discusiones fundamentales de la formación nacional, muchas de las cuales mantienen vigencia en los debates del presente.

La jornada es organizada de manera conjunta por Eduner y el Espacio Cultural para el Encuentro.

La entrada será libre y gratuita.