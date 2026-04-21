El STJ realizó su reunión de Acuerdo General este martes en Gualeguay

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvo hoy su reunión de Acuerdo en Gualeguay, oportunidad en que recibió a integrantes de la magistratura de la jurisdicción y a representantes de entidades vinculadas al Poder Judicial. También dialogó con la intendenta de la ciudad, Dora Bogdan.

Propiciando un contacto directo con los distintos actores del sistema judicial en el territorio y con el objetivo de relevar necesidades, fortalecer el servicio de justicia y promover un funcionamiento más eficiente en toda la provincia, el STJ se trasladó hoy a Gualeguay. Participaron en forma presencial el presidente del Alto Cuerpo, vocal Germán Carlomagno; el vicepresidente, vocal Carlos Federico Tepsich; los vocales Daniel Carubia y Miguel Giorgio; las vocales Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage y el vocal Leonardo Portela, mientras que las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak lo hicieron de manera remota.

En la oportunidad se concretó una reunión con la intendenta de la ciudad, Dora Bogdan, con quien se abordaron temas institucionales vinculados a la administración de justicia y su articulación con el ámbito municipal.

El STJ recibió a Bartolomé Escobar y Mariano Velasco, por el Colegio de la Abogacía; a Silvio Lescano y Mario Brnusak, por la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), y a Analía Ahibe, por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), con quienes dialogó sobre la realidad del sector y el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.

Además se reunió con los integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Dardo Oscar Tortul, Darío Ernesto Crespo y Roberto Javier Cadenas; del Juzgado de Garantías N° 1, Alejandra Gómez; del Juzgado de Garantías N° 2, Esteban Sebastián Elal; del Juzgado Civil y Comercial N° 1, Fabián Morahan; del Juzgado Civil y Comercial N° 2, Rosa María Fernández Campasso; del Juzgado del Trabajo, Mónica Terraza; del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Guercovich; del Juzgado de Paz de Gualeguay, Federico Antola, y del Juzgado de Paz de Galarza, Ilse Corfield.

Por otra parte, atendieron a integrantes de la Equipos Técnicos Interdisciplinarios y se reunieron con Ruth Estape de la OMA, de la jurisdicción.

Las reuniones de Acuerdo del STJ en diferentes jurisdicciones forman parte de la política orientada a fortalecer la cercanía con los distintos actores del sistema judicial. A través de este tipo de visitas, se busca no solo escuchar demandas, sino también coordinar acciones que permitan mejorar la eficiencia, transparencia y calidad del servicio de justicia en toda la provincia.