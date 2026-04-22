Tenis de mesa: Asmú sueña con la gloria olímpica

El paranaense Agustín Asmú sueña con la gloria olímpica en el tenis de mesa.

Agustín Asmú es en la actualidad una de las grandes promesas del tenis de mesa en la Argentina. El joven deportista de Paraná viene de destacarse en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá, y ahora se prepara para afrontar el mayor desafío de su carrera: los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Estoy muy contento”, expresó. La sencillez de sus palabras contrasta con la magnitud de su trayectoria, que lo ha llevado a competir en distintos países de Europa y a formarse en centros de alto rendimiento de primer nivel.

La participación de Agustín Asmu en Panamá marcó un punto clave en su desarrollo deportivo. Allí vivió su primera experiencia multideportiva, representando a la Argentina y obteniendo una valiosa medalla. El joven destacó la importancia del evento en su crecimiento: “Muy feliz porque en Panamá mi primera experiencia multideporte”, le dijo a Canal 11.

Ese logro no solo consolidó su nivel competitivo, sino que también reafirmó su compromiso con el deporte. Para Agustín, cada torneo es una oportunidad de aprendizaje y superación, especialmente en el contexto internacional donde enfrenta rivales de altísimo nivel.

Gran parte de su crecimiento deportivo se dio en Portugal, donde vivió durante seis meses en un centro de alto rendimiento. Allí convivió con jugadores de distintas partes del mundo y compitió en ligas europeas de alto nivel.

Esta experiencia le permitió enfrentarse a estilos de juego diversos y elevar su nivel competitivo. Además, participó en torneos en Italia y Eslovaquia, consolidando su presencia en el circuito mundial del tenis de mesa.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, Agustín Asmú ya se prepara para su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de la Juventud. El evento representa un paso fundamental en su carrera y una oportunidad única de seguir creciendo. Sobre este desafío, expresó con emoción: “Es algo que uno siempre sueña”.

El deportista combina entrenamientos en distintas provincias argentinas con concentraciones junto a la selección nacional. Su objetivo es claro: llegar en la mejor forma posible y competir por una medalla.