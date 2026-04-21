González: “Hoy el poder de Karina Milei sobre su hermano y sobre el gobierno es total”

El periodista y autor del libro “El Loco”, Juan Luis González, describió la situación del Presidente Javier Milei y todo su armado político y de gobierno, en un contexto donde viene perdiendo imagen positiva.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), González sostuvo que la caída de la imagen de Milei en las encuestas “es algo que le suele pasar a los gobiernos en su tercer año, donde ya se empieza a sentir el desgaste, la gestión y el cansancio lógico. Pero además este gobierno le aporta particularidades: una es la cuestión económica, que es lo que está de fondo de todo; pero además de eso, el gobierno le pone una y otra vez un escándalo de corrupción atrás de otro; el sistema de funcionamiento del gobierno que es muy particular –hace una semana vimos que se están matando entre los dos bandos- y eso es realmente una de las novedades; más el estilo particular de Milei, que pasó de insultar opositores a insultar a gente en Twitter. También hay una cosa tan particular que tiene el Presidente que en este momento está en Israel”.

“Es su tercer viaje a Israel, un viaje que recomiendo seguirlo con atención porque viene cargado con un nivel de misticismo que yo no sé si alguna vez lo vimos así a Milei, que lo hemos visto muy místico. Es la tercera vez que va a Israel y lo único concreto que anunció es un vuelo directo de Israel a Buenos Aires, que además es algo que largó Israel por su compañía. Y todo eso con la particularidad de que en el votante libertario hay un componente nacional socialista clásico, entonces ahí se cruzan los cables cuando Milei va a Israel. Hay un clima de tormenta perfecta”, evaluó.

Sobre este viaje, marcó que “Milei ahora entró en una línea muy novedosa de decir que Carlos Marx era satanista; estaba recomendando un libro que se llama ‘Marx y el satanismo’, donde dice que hacía rito satánico, una cosa muy excéntrica que viene de la línea que Milei sostiene respecto a que el diablo, el mal, literalmente se expresa en el mundo a través del socialismo, del comunismo, o cualquier tipo de intervención del Estado. Está en esa línea de que ellos son bien y luchamos por el bien, lo cual se ha acelerado mucho más en este viaje, que además tuvo muchos eventos muy importantes si ves el simbolismo de lo que es el mundo de Israel: fue el primer extranjero que participó del acto del Día de la Independencia de Israel”.

Marcó asimismo que “ese evento también fue muy llamativo. Hubo mucho ruido en su momento con los funerales de Charlie Kirk y la mujer que salía y tiraba fuegos artificiales, pero atrás de donde está cantando Milei, y creo que eso pasó un poco desapercibido, está literal la tumba de (Theodor) Herzl, que es el fundador de Israel, el fundador del sionismo, y esta vez hicieron el evento alrededor de la tumba de él. Y también es raro que hay una tumba a dos metros y el tipo está cantando Libre”.

En cuanto a la interna del gobierno y la ruptura del denominado ‘triángulo de hierro’, González apuntó que “el triángulo de hierro no existe como está planteado porque nunca fue Santiago Caputo el otro vértice de ese triángulo, sino que es una ficción que a los distintos involucrados le servía por distintas razones. Si alguna vez hubo un triángulo de hierro es Milei, Karina y Conan, no Caputo. Esto es una historia de dos Milei, Conan como una representación del misticismo que es central en esta historia, pero el resto está de paso. A esto lo venimos viendo desde que se peleó con (Diego) Giacomini y Mariano Fernández en 2020, y después una y otra vez fueron desplazando gente. Esta es una consecuencia bastante lógica de esa misma historia, Caputo hace un rato largo que viene golpeado; desde que perdió el cierre de listas de Santa Fe, creo que fue en febrero del 2025, que una y otra vez viene con una pérdida de poder, y ahora ya está materializado. Ayer salió Milei a decir que Lilia Lemoine tiene razón, en la interna Lemoine-Fuerzas del Cielo y Lemoine es la vocera no oficial de Karina. Sería la representación virtual de Perón echando a Los Montoneros de la Plaza lo que hizo ayer Milei, entonces ya está bastante decidida esa historia e incluso es pública”.

“Dicho eso, no deja de ser curioso que una y otra vez los que terminan afuera de La Libertad Avanza, son los pibes militantes más genuinos, que después podemos no coincidir con las ideas, pero que no son todos como el Gordo Dan que quieren imponer una dictadura de terror. Hay muchos que son liberal libertarios, y a esos militantes desde el 2021 en adelante los vienen dejando sistemáticamente afuera, y ahora vuelve a pasar la misma historia. Es muy llamativo que este espacio, una vez y otra vez, se incline no en lo novedoso que tiene, que son militantes convencidos, sino en los Sebastián Pareja, los Vera, los Kikuchi, esa gente que es el descarte de la casta”, refirió.

Sobre el apoyo a la figura de Manuel Adorni pese a los varios escándalos de presunta corrupción que afronta, aclaró que “no es el gobierno, es Karina Milei, que es el gobierno a la vez. Ella tiene el lugar más importante porque, por un lado, controla al hermano, por toda esa historia pasada y compleja que han tenido, y es, gracias a ese control, quien pone y saca a la gente que está en el gobierno, que es el rol más importante que se puede tener en un gobierno. Es ella quien lo sostiene a Adorni por algo que trasciende lo racional, que es que no quiere quedar en público como perdiendo una batalla, que es un lugar en el que odia quedar; hay una especie de obsesión por tener razón, frase que ha dicho mucho ella en estos meses que estalló el escándalo: ‘no me van a doblar la mano, no le voy a dar la razón al peronismo, no le voy a dar la razón al periodismo’. Y la idea es ‘yo lo dejo acá porque puedo y nadie me va a decir lo que tengo que hacer’. Está en esa sintonía”.

“Los Milei dado prueba una y otra vez de que no les cuesta echar gente. Sí es llamativo que Karina Milei, con toda la gente alrededor cercana que ha tenido involucrada en un escándalo, como Lule Menem, con el caso Andis; antes que aparezca la derrota la provincia de Buenos Aires, nunca las ha largado ella, que es un dato llamativo en cuanto a construcción política”, agregó.

Respecto de la figura de Nicolás Márquez, supuesto biógrafo de Milei, contó que “es un desprendimiento tragicómico de la última dictadura militar; ese es el rol de Márquez, un tipo que crece al calor de eso, que en 2000-2001 es el primero en publicar –lo que después hace Villarruel- la historia de la dictadura desde la mirada de los militares; es muy curtido en ese mundo, es discípulo de Vicente Massot, el único periodista acusado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Márquez se codea alrededor de la banda de Astiz, ahí conoce a Victoria Villaruel, que tiene una relación muy íntima con Alberto González, compañero de Astiz en la ESMA y en el centro naval Zárate donde estaban detenidos, y va creciendo con esa impronta. El gran quiebre de Nicolás Márquez es cuando encuentra a su discípulo que es Agustín Laje, por entonces muy joven, y ambos publican ‘El libro negro de la nueva izquierda’ en 2013-2014 que se convierte en un best seller mundial, que engancha también con el crecimiento de la nueva derecha a todo el mundo”.

“Ahí en un momento lo engancha a Milei, en un acto muy central en enero o febrero de 2019, que hacen Márquez, Laje y Milei en el Auditorio Belgrano donde es la primera vez que lo incluyen a Milei en el círculo de nueva derecha. Él era el hombre más solo del mundo, que sufría mucho, porque a pesar de que ya era un éxito televisivo toda la familia liberal y de la nueva derecha lo despreciaba como un tipo que hacía chistes medio marginales en la televisión. Nicolás Márquez en ese acto ensaya lo que es luego el nacimiento de La Libertad Avanza, dos años después, cuando dice que había que hacer un frente que reúna a los nacionalistas, a los libertarios, a los liberales, y a la derecha clásica. Muchos en ese tiempo lo interpretaban a Márquez como alguien que decía lo que Milei no podía decir, como una especie de vocero informal de Milei. Ahora, ya lo veo como un electrón suelto. De hecho, cuando ayer Milei sale a decir que Lilia tiene razón, le está contestando a Márquez”, explicó.

Consultado por la posibilidad de crear un mileísmo sin Milei y la posibilidad de que nombres como el de Rogelio Frigerio puedan continuarlo, González sentenció: “Me cuesta ver a Frigerio como un Milei 2.0 porque son casi trayectorias muy contrarias; Frigerio es un político de estirpe política, de hace muchos años y que pasó por varios cargos, y que tiene todo lo contrario que es Milei, que es una personalidad arrolladora. Por otro lado, es posible un mileísmo sin Milei, porque Milei es la expresión de un fenómeno de época, nada más ni nada menos. A veces inserta temas y lógicas en la sociedad que antes no estaban, pero siempre fue un efecto, como es la nueva derecha en todo el mundo. La nueva derecha puede perder, viene de perder en Hungría, pero las razones que le hicieron llegar ahí, yo creo que llegaron para quedarse, léase el individuo como centro de todo, la falta de solidaridad, la violencia, sea verbal o física, como un activo que da vueltas, y todo ese tipo de cosas que sostienen a la nueva derecha, que es antes que todo, la capacidad de movilizar enojos, frustración, resentimiento, revanchas y bronca, y eso llegó claramente para quedarse”.

En ese marco, resumió: “Puede irse Milei y llegar otro, de hecho, hay algunos que piensan en esa línea, con Dante Gebel, que vendría a ser un mileísmo de bueno modales”.

En cuanto a la influencia de Karina Ilei sobre el Presidente, el periodista sostuvo que “el poder de Karina en Javier siempre fue igual y siempre fue total. Yo lo suelo graficar con la situación de la pareja de Milei que es Daniela Mori, cantante de Las Primas, con quien se conoce en un estudio de televisión y salen seis meses, y se sabe que todos los sábados miraban películas en la casa de El Abasto y todos los sábados iba también Karina y los tres veían las películas en la misma cama. Si Karina controlaba y controla hasta lo que pasa en la cama de Javier Milei, imagínate lo que va a hacer con el gobierno”.

“En lo que sí hay un crecimiento de Karina Milei, respecto de la Karina de 2021 que era la sombra de Javier Milei, la que lo seguía a todos lados, le llevaba las cuentas, la agenda, etc, a la Karina del 2022 y 2023, donde arranca a ser el jefe, se pone al frente del armado y hace las primeras razias y hecha gente. La Karina del 2023, la de la campaña y la del gobierno nacional, y del 2024 donde empieza a desconocer lo que es el funcionamiento del Estado, hace algo muy novedoso donde, en vez de tener empleados genera una sociedad con Santiago Caputo, que fue una ficción que dura 8 o 9 meses. Y ya diría que para el armado de listas en enero o febrero del 2025, el control de Karina Milei en el gobierno, es total. Y ahora estamos viendo la manifestación de eso que ya se parió hace un año y pico, pero hoy es total su control”, concluyó.