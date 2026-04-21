Primera Nacional: Pablo Giménez será el árbitro de la visita de Patronato a Temperley

El árbitro fue designado este martes desde la AFA para el partido del sábado.

Pablo Giménez fue designado este martes como árbitro del partido entre Temperley y Patronato, por la 11ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado desde las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger, en el marco de la Zona B.

Juan Manuel González y Matías Noli serán el primero y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Gabriel Gutiérrez será el cuarto árbitro en el choque entre el Gasolero y el Rojinegro.

Patrón suma 8 unidades y viene de empatar sin goles con Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio Grella, donde se produjo el estreno de Marcelo Candia tras ser confirmado como DT. En tanto que el Celeste llega de igualar con Colegiales 1 a 1 y marcha con 14 puntos en la tabla, producto de 3 victorias, 5 empates y 1 derrota.

Primera Nacional

Fecha 11

Zona “A”

Sábado 25 de abril

San Miguel - Los Andes, a las 15.30

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

San Telmo - All Boys, a las 15.30

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

Domingo 26 de abril

Deportivo Morón - Racing (Córdoba), a las 15

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: David Cornejo

Acassuso - Estudiantes, a las 15.30

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Deportivo Madryn - Defensores de Belgrano, a las 16

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Chaco For Ever - Mitre (Santiago del Estero), a las 17

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Central Norte - Ciudad Bolivar, a las 17 en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Colón - Godoy Cruz, a las 19

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Martes 28 de abril

Ferro Carril Oeste - Almirante Brown, a las 19.30

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Zona “B”

Sábado 25 de abril

Temperley - Patronato (Paraná), a las 15.30

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

San Martín (San Juan) - Quilmes, a las 17.30

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Atlético de Rafaela - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 18

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Domingo 26 de abril

Tristán Suarez - Gimnasia y Tiro (Salta), a las 15

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Matías Ansede

Nueva Chicago - Colegiales, a las 15

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Chacarita Juniors - Midland, a las 15.30

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Agropecuario Argentino - San Martín (Tucumán), a las 16

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Güemes (Santiago del Estero) - Atlanta, a las 17

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Deportivo Maipú - Almagro, a las 18

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque