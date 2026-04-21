Primera Nacional: Pablo Giménez será el árbitro de la visita de Patronato a Temperley

El árbitro fue designado este martes desde la AFA para el partido del sábado.
Pablo Giménez fue designado este martes como árbitro del partido entre Temperley y Patronato, por la 11ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado desde las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger, en el marco de la Zona B.
Juan Manuel González y Matías Noli serán el primero y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Gabriel Gutiérrez será el cuarto árbitro en el choque entre el Gasolero y el Rojinegro.
Patrón suma 8 unidades y viene de empatar sin goles con Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio Grella, donde se produjo el estreno de Marcelo Candia tras ser confirmado como DT. En tanto que el Celeste llega de igualar con Colegiales 1 a 1 y marcha con 14 puntos en la tabla, producto de 3 victorias, 5 empates y 1 derrota.
Primera Nacional
Fecha 11
Zona “A”
Sábado 25 de abril
San Miguel - Los Andes, a las 15.30
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
San Telmo - All Boys, a las 15.30
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
Domingo 26 de abril
Deportivo Morón - Racing (Córdoba), a las 15
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: David Cornejo
Acassuso - Estudiantes, a las 15.30
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Deportivo Madryn - Defensores de Belgrano, a las 16
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Chaco For Ever - Mitre (Santiago del Estero), a las 17
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Central Norte - Ciudad Bolivar, a las 17 en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Colón - Godoy Cruz, a las 19
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Martes 28 de abril
Ferro Carril Oeste - Almirante Brown, a las 19.30
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Zona “B”
Sábado 25 de abril
Temperley - Patronato (Paraná), a las 15.30
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
San Martín (San Juan) - Quilmes, a las 17.30
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Atlético de Rafaela - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 18
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Domingo 26 de abril
Tristán Suarez - Gimnasia y Tiro (Salta), a las 15
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Juan Pablo Millenaar
Cuarto árbitro: Matías Ansede
Nueva Chicago - Colegiales, a las 15
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Chacarita Juniors - Midland, a las 15.30
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
Agropecuario Argentino - San Martín (Tucumán), a las 16
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Güemes (Santiago del Estero) - Atlanta, a las 17
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Deportivo Maipú - Almagro, a las 18
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque