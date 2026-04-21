Fuerte choque entre camiones en la ruta 14 dejó un conductor con graves lesiones

Un fuerte accidente entre dos camiones se registró en la madrugada de este lunes sobre la ruta 14, donde un conductor resultó con lesiones de gravedad y debió ser trasladado a un centro asistencial. El siniestro generó importantes complicaciones en la circulación vehicular.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el hecho ocurrió alrededor de la 1 en el kilómetro 109 de la Ruta 14, en sentido hacia el sur, dentro de la zona de cobertura del Puesto de Control Vial Bella Vista, en

El primero de los vehículos involucrados fue un camión Mercedes Benz Axor con semirremolque, que trasladaba pallets y extracto vegetal en un recorrido desde Formosa hacia Buenos Aires.

Ese rodado era conducido por un hombre de 49 años domiciliado en Formosa capital, quien no sufrió lesiones.

El segundo vehículo, un Mercedes Benz Atron con acoplado, habría sido el que impactó desde atrás al otro transporte por causas que se intentan establecer.

El chofer del segundo camión fue asistido en el lugar por personal sanitario y luego derivado en ambulancia a un nosocomio local con lesiones graves, cuyo carácter definitivo quedaba sujeto a evaluación médica.

Como consecuencia del choque, ambos carriles de la ruta 14 quedaron obstruidos de manera parcial y el tránsito fue desviado por la banquina, con circulación asistida por efectivos policiales y personal vial.

En el operativo intervinieron agentes del puesto caminero, efectivos de Comisaría Cuarta, Bomberos, ambulancia y trabajadores de la concesionaria encargada del mantenimiento de la autovía. Las actuaciones continuaban para determinar la mecánica del hecho.